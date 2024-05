Μετά τις ΗΠΑ και οι φοιτητές στην Ευρώπη διαδηλώνουν υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Σήμερα (13/5) διαδηλωτές κατέλαβαν πανεπιστημιακά κτίρια στις ολλανδικές πόλεις Άμστερνταμ, Χρόνινγκεν και Αϊντχόφεν, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, όπως έγινε γνωστό σε μία ανακοίνωση από την ομάδα που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) επιβεβαίωσε την κατάληψη των κτιρίων και είπε ότι συνέστησε σε ανθρώπους που δεν σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις να αποχωρήσουν από το κτίριο.

Η αστυνομία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP, προχώρησε σε επέμβαση για να τερματίσει την κατάληψη, ενώ σε ανάρτησή της στο Χ γνωστοποίησε ότι το Πανεπιστήμιο κατέθεσε αναφορά εναντίον των διαδηλωτών για πράξεις βανδαλισμού.

«Το Πανεπιστήμιο ανέφερε καταστροφές από τους διαδηλωτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αστυνομία βρίσκεται τώρα στο σημείο για να διασφαλίσει ότι κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στο κτίριο. Οι διαδηλωτές καλούνται να εγκαταλείψουν τον χώρο. Τους δίνεται η ευκαιρία να το κάνουν αυτό εθελοντικά και ανεξάρτητα», ανέφερε στην ανάρτησή της.

«Τα ΜΑΤ είναι εδώ. Εκατοντάδες φοιτητές μπλοκάρουν την είσοδο του Πανεπιστημίου. Αφού το προσωπικό του πανεπιστημίου ολοκλήρωσε τη συγκέντρωσή του, οι φοιτητές μπήκαν μέσα και έχουν χτίσει κάποιες σκηνές ακριβώς μέσα στην κεντρική αίθουσα. Η αστυνομία μπαίνει τώρα μέσα και [οι φοιτητές] προσπαθούν να την εμποδίσουν», περιγράφει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera από το Άμστερνταμ, Step Vaessen.

«Just a few minutes ago I saw police moving in, beating up protesters with their batons»@stepvaessen reporting from Amsterdam, where students are protesting against Israels genocide in Gaza pic.twitter.com/4hmKhpJ76w

— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) May 13, 2024