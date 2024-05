Φουντώνουν οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις παρά την καταστολή – 32 συλλήψεις στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

Εξαπλώνονται οι κινητοποιήσεις των φοιτητών στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και άλλων χωρών, ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, παρά την καταστολή.

Στην Ολλανδία, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανακοίνωσαν μέσω X περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) πως συνέλαβαν 32 ανθρώπους για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση» σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας, όπου χθες Τετάρτη ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων, με φόντο τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα που μετά τις ΗΠΑ παίρνουν πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Ευρώπη.

Σε πλάνα που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται δεκάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών και ρόπαλα να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, που έκαναν κατάληψη σε κτίριο του πανεπιστημίου από το βράδυ της Τρίτης.

Εκατοντάδες υποστηρικτές των φοιτητών που παρακολουθούσαν τα επεισόδια φώναζαν συνθήματα όπως «Ντροπή σας», «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ», «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Today, Dutch police forcefully evicted a pro-Palestine encampment in Amsterdam, which was reconstructed after being evicted yesterday, wounding several students. Students and supporters suffered skull injuries, which led to bleeding, and facial fractures. pic.twitter.com/0meger3yTc — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 8, 2024

Συνεχίζουν παρά την καταστολή

Οι φοιτητές διαδηλώνουν από τη Δευτέρα, απαιτώντας το Πανεπιστήμιο να κόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ. Αφού απομακρύνθηκαν δια της βίας από την πανεπιστημιούπολη, απέκλεισαν κεντρικό οδικό άξονα του Άμστερνταμ κι ακολούθησε νέος γύρος επεισοδίων.

«Διαδηλωτές πέταξαν αμμωνία» σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Zie hier de intimiderende blik van een stoere linkse rakker. Zie een paar seconde later zijn ware aard. Jammer dat de boom er stond.#ME #uvaprotest #amsterdam pic.twitter.com/UhmELMnKib — Whatever. (@ABC789HODL) May 8, 2024



Νωρίτερα χθες βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες ανάμεσα στο πρυτανείο του UvA και διαδηλωτές, που προφανώς δεν οδήγησαν πουθενά.

Σε πλάνα του ολλανδικού τηλεοπτικού δικτύου AT5 διακρίνονται αστυνομικοί να συλλαμβάνουν διαδηλωτές και, χρησιμοποιώντας εκσκαφέα, να ξηλώνουν οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές.

Dutch police raze Hamas supporters’ camp in Amsterdam. Dutch police are not joking.pic.twitter.com/uWXstrSXYO https://t.co/Uy9NCQT2l7 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 8, 2024

what is happening in amsterdam right now is absolutely unprecedented in my lifetime! direct action protesters have just managed to put a fence around the fucking cops in the fucking city center of amsterdam! In our lifetime Falastiin will be free and Zionism will fall! pic.twitter.com/7I8v9IUFH2 — Read More bell hooks (@axmedamiinmax) May 8, 2024

Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για να απωθήσουν αστυνομικούς, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της αστυνομίας.

Είχε γίνει κατάληψη σε άλλο κτίριο του πανεπιστημίου τη Δευτέρα, από όπου όμως απομακρύνθηκαν διά της βίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Οι αρχές έκαναν λόγο για 169 συλλήψεις, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, επικαλούμενο το AFP. Μολαταύτα, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην πανεπιστημιούπολη προχθές.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης χθες στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και κατέλαβαν κτίριο, σύμφωνα με ολλανδικά ΜΜΕ.

#Amsterdam The democratic Police attack pro-Palestine students at the University of Amsterdam encampment. I’ve seen Police more quiet in Teheran 🤣 Netherlands is not a Democracy pic.twitter.com/nVKjb7ENkN — Freedom Truth Honor 🇺🇳 (@FreedomHonor666) May 8, 2024

Συμπαράσταση στους φοιτητές

Σε ένδειξη συμπαράστασης στους φοιτητές χιλιάδες Ολλανδοί διαδήλωσαν στους δρόμους του Άμστερνταμ.