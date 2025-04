Οι Κέιτι Πέρι, Σάντζεθ και ένα αμιγώς γυναικείο πλήρωμα θα φτάσουν στο διάστημα

Η περίπτωση βέβαια της Σάντσεζ στο διάστημα, συντρόφου του Τζεφ Μπέζος, του ιδιοκτήτη της Blue Origin, ουδεμία σχέση έχει με την πρωτοπόρο κοσμοναύτη Βαλεντίνα Τερέσκοβα και την αντίστοιχα πρωτοποριακή πτήση του 1963.

Η Σάντσεζ θα πετάξει με την Blue Origin μαζί με την ποπ σταρ Κέιτι Πέρι, την δημοσιογράφο Γκέιλ Κινγκ, τις επιστήμονες/ακτιβίστριες Αμάντα Νγκουέν και Αΐσα Μπόου και την παραγωγό ταινιών Κέριαν Φλιν. Τώρα ήρθε η στιγμή της φωτογράφησης για να διαφημίσουν τις διαστημικές στολές της Blue Origin και τον διαστημικό τουρισμό.

Η Blue Origin θα μεταφέρει τη Δευτέρα ένα πλήρωμα έξι γυναικών επιβατών με πλήθος αστέρων στην άκρη του διαστήματος σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες αποστολές υποτροχιακού διαστημικού τουρισμού εδώ και χρόνια, όπως μεταφέρει το CNN.

Η πτήση θα διαρκέσει περίπου 10-11 λεπτά – μεταφέροντας την ομάδα πάνω από 100 χιλιόμετρα στον ουρανό και προσφέροντας μερικά λεπτά έλλειψης βαρύτητας πριν την κάθοδο.

Η πιο γνωστή και αμφιλεγόμενη οριοθέτηση του διαστήματος, είναι η γραμμή Kármán βρίσκεται σε ύψος 100 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι υποτροχιακές πτήσεις New Shepard της Blue Origin ταξιδεύουν ακριβώς πάνω από αυτό το ύψος.

Αλλά ο κύριος ανταγωνιστής της εταιρείας στον διαστημικό τουρισμό, η Virgin Galactic, δεν το κάνει. Οι πτήσεις της μέχρι στιγμής έχουν φθάσει σε ύψος περίπου 88,5 χιλιομέτρων, το οποίο εξακολουθεί να είναι πέρα από το όριο των 81 χιλιομέτρων που χρησιμοποιεί εδώ και καιρό η κυβέρνηση των ΗΠΑ για να ορίσει το διάστημα.

Παρόλα αυτά, η Blue Origin έχει επισημάνει τη γραμμή Kármán για να υποστηρίξει τις βόλτες της ως μια πιο νόμιμη διαδρομή για την απόκτηση της ιδιότητας του «αστροναύτη», λέγοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2021 ότι «κανένας από τους αστροναύτες μας δεν έχει αστερίσκο δίπλα στο όνομά του» ένα διακριτικό χτύπημα στη Virgin Galactic.

Ο ορισμός ενός αστροναύτη, ωστόσο, είναι σχεδόν ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Τις πρώτες ημέρες των διαστημικών πτήσεων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ καθιέρωσε τον ορισμό των 81 χιλιομέτρων ως βάση για την απονομή σημάτων αστροναύτη σε πιλότους του στρατού και της NASA.

NEW: Katy Perry, Lauren Sanchez, Gail King & the rest of an all-female crew «express gratitude» to a Blue Origin rocket ahead of their launch.

Perry, Sanchez, King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe, & Kerianne Flynn will be in space for 11 minutes.

Perry says they’re putting the «a$$»… pic.twitter.com/ARcug2ohwj

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 13, 2025