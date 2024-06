Δυναμική επιστροφή στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έκαναν το βράδυ της Παρασκευής (31/5) οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ, καθώς έστησαν έναν νέο καταυλισμό στην πανεπιστημιούπολη διαμαρτυρόμενοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ανυποχώρητοι διαδηλωτές – μέλη της οργάνωσης Columbia Students for Justice in Palestine, έστησαν τις σκηνές τους στον προαύλιο χώρο του πανεπιστημίου στο Μανχάταν, εκεί όπου είναι προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο εορταστικές εκδηλώσεις για τους αποφοίτους.

«Επιστρέψαμε σκύλες!», αναγράφεται χαρακτηριστικά σε ένα από τα πανό των διαδηλωτών.

The Columbia encampment is back.

Any chance any of these educated students call for the release of Hostages?

📸: @NeriaKraus pic.twitter.com/6NT6k7Wus4

— Yaari Cohen (@YaariCohen) June 1, 2024