Εκατοντάδες έχουν συγκεντρωθεί κοντά στην οδό Εμέκ Ρεφαΐμ στην Ιερουσαλήμ σε διαδήλωση κοντά στο σπίτι του υπουργού Στρατηγικών Θεμάτων, Ρον Ντέρμερ που είναι στενός συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ισραήλ για τους ομήρους.

Συγγενείς του ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ μίλησαν στη συγκέντρωση. Η Χαμάς δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής ένα βίντεο με τον Αλεξάντερ να εκλιπαρεί την ισραηλινή κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ελευθερία του αφού παραμένει όμηρος στη Γάζα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

The family of Edan Alexander has allowed the release of a new Hamas propaganda video showing the Israeli-American soldier alive after 551 days in captivity. In the undated three-minute clip, Alexander—captured on October 7 near Gaza—pleads for his release, slams Israeli leaders,… pic.twitter.com/cPTwnLbcnQ

— ILTV Israel News (@ILTVNews) April 13, 2025