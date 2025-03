Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένος» καθώς διαπιστώνει πως το ζήτημα των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της χώρας.

«Νιώθω αρκετά σοκαρισμένος που βλέπω πως ξαφνικά, το ζήτημα των ομήρων δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων ούτε της επικαιρότητας», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία να συνεχιστούν οι προσπάθειες με στόχο να «επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους, έως τον τελευταίο».

Israeli President Isaac Herzog expressed concern that Israel has shifted its focus away from its captives in Gaza, while speaking at the Defense Ministry Rehabilitation Department’s first international conference.

