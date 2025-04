Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε νότια των Νήσων Φίτζι τη Δευτέρα, στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Φίτζι και Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 174 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ – USGS. Έχει ήδη αποκλειστεί η πιθανότητα δημιουργίας τσουνάμι.

Το ανατολικό περιθώριο της πλάκας της Αυστραλίας είναι μια από τις πιο ενεργές σεισμικά περιοχές του κόσμου λόγω των υψηλών ρυθμών σύγκλισης μεταξύ των πλακών της Αυστραλίας και του Ειρηνικού, όπως εξηγεί η ανάλυση του USGS.

Από το 1900 έχουν καταγραφεί 15 σεισμοί πάνω από 7,5 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ κοντά στη Νέα Ζηλανδία. Εννέα από αυτούς, και οι τέσσερις μεγαλύτεροι, σημειώθηκαν κατά μήκος ή κοντά στην κορυφογραμμή Macquarie, συμπεριλαμβανομένου του σεισμού των 8,2 Ρίχτερ του 1989 στην ίδια την κορυφογραμμή, και του σεισμού των 8,1 Ρίχτερ του 2004 200 χλμ. δυτικά του ορίου της πλάκας, που αντανακλά ενδοπλακική παραμόρφωση.

Ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος σεισμός στην ίδια τη Νέα Ζηλανδία ήταν ο σεισμός του 1931 των 7,8 Ρίχτερ στο Κόλπο Χοκς, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 256 ανθρώπους.

Ο τελευταίος σεισμός άνω των 7,5 Ρίχτερ κατά μήκος του ρήγματος Alpine ήταν πριν από 170 χρόνια. Μελέτες της συσσώρευσης τάσεων των ρηγμάτων υποδηλώνουν ότι παρόμοια γεγονότα είναι πιθανό να συμβούν ξανά.

