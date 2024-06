Το τελευταίο λειτουργικό νοσοκομείο της Ράφα, το Al-Helal Al-Emirati, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την εκκένωσή του στις 30 Μαΐου, σύμφωνα με το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Τα άλλα δύο κύρια νοσοκομεία στη Ράφα, το Al-Najjar και του Κουβέιτ, σταμάτησαν να λειτουργούν στις 7 και στις 28 Μαΐου αντίστοιχα, αναφέρει ο ΠΟΥ.

«Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας στην πόλη Ράφα. Μόνο ένα νοσοκομείο πεδίου παραμένει εν μέρει λειτουργικό, αλλά προς το παρόν είναι απροσπέλαστο λόγω των εχθροπραξιών στην περιοχή και μπορεί να παρέχει μόνο βασικές υπηρεσίες στους ασθενείς που βρίσκονται μέσα. Δύο νοσοκομεία πεδίου λειτουργούν στην παράκτια περιοχή της Ράφα, αλλά είναι εξαιρετικά υπερφορτωμένα, δεδομένης της κλίμακας των αναγκών», σημειώνει ο ΠΟΥ σε ανάρτησή του στο Χ.

Παράλληλα, προτρέπει για κατάπαυση του πυρός ώστε να αποκατασταθούν τα νοσοκομεία εκεί.

«Με τις εχθροπραξίες να κλιμακώνονται λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης, η έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης θα οδηγήσει σε αυξημένους περιττούς θανάτους και πόνο», τονίζει.

🚨Al-Helal Al-Emirati hospital – the last functional hospital in #Rafah – went out of service on 30 May.

The two other main hospitals in Rafah, Al-Najjar and Kuwaiti hospitals, stopped functioning on May 7 and May 28, respectively.

There are almost no health services available… pic.twitter.com/g3Rt8PGEAN

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) June 1, 2024