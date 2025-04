Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες Τετάρτη σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που απέδωσαν στις ΗΠΑ στην επαρχία Χοντάιντα, στο δυτικό τμήμα της χώρας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από US CENTCOM via Reuters).

Προχθές Τρίτη το βράδυ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην ίδια επαρχία, σύμφωνα με τους Χούθι, που απέδωσαν επίσης τους θανάτους σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

US bombs civilian targets in Yemen while calling the Houthis terrorists. pic.twitter.com/jr6nKXDVVF

— Johnny Akzam (@JohnnyAkzam) April 3, 2025