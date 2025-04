Lollapalooza: Η πρώτη χαοτική ημέρα, οι μπουνιές και οι καταχρήσεις των Jane’s Addiction

Όποιος ασχολείται έστω και λίγο με τον κόσμο της μουσικής, γνωρίζει τι εστί Lollapalooza. Μιλάμε για ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ του πλανήτη, από τα stages του οποίου περνάνε τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας -από rock μέχρι electro- και μαζεύει κάθε χρόνο περίπου 400.000 κόσμο.

Ωστόσο, πριν από πολλά χρόνια δεν είχε καμία σχέση με το event που γνωρίζουμε όλοι σήμερα. Για την ακρίβεια, το 1991, όταν και έκανε την παρθενική του εμφάνιση, το Lollapalooza δεν είχε τον τίτλο του φεστιβάλ, αλλά ήταν η ονομασία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας των Jane’s Addiction.

Η hard rock μπάντα είχε πάρει την απόφαση να διαλυθεί και ήθελε να το κάνει με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Έτσι μάζεψε μερικά γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας (ανάμεσά τους οι Siouxsie and the Banshees και Nine Inch Nails), έκλεισε τους χώρους που ήθελε στις ΗΠΑ και βάφτισε το τελευταίο tour του Lollapalooza.

Η έμπνευση ήταν του ιδρυτή των Jane’s Addiction, Πέρι Φάρελ, ο οποίος τον προηγούμενο χρόνο είχε παίξει στο Reading Festival της Βρετανίας και ήθελε το συγκρότημά του να κάνει μια εντυπωσιακή έξοδο με αντίστοιχα vibes.

Μάλιστα, το πρώτο live του Lollapalooza tour ήταν τόσο χαοτικό και εκρηκτικό που ο Ντέιβιντ Κένταλ του MTV είπε πως «αυτό θα είναι το κορυφαίο tour του καλοκαιριού». Ενώ ο Ντέιβιντ Κρολ των Nirvana, που είδε το σόου του Λος Άντζελες, παραδέχθηκε μετά από χρόνια ότι τον βοήθησε να αλλάξει την αντίληψή του για τη μουσική.

Ωστόσο αυτά γινόντουσαν μπροστά από τις.. κάμερες. Πίσω από αυτές, στα παρασκήνια, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο χαοτικά. Και αυτό φαίνεται στο βιβλίο «The Uncensored Story of Alternative Rock’s Wildest Festival».

Μπορεί το Lollapalooza να ήταν η περιοδεία των Jane’s Addiction αλλά οι σχέσεις των μελών του συγκροτήματος μόνο καλές δεν ήταν – ενώ το 1991 τόσο ο Πέρι Φάρελ όσο και ο Ντέιβ Ναβάρο ήταν χωμένοι μέσα στις ουσίες.

Κι αυτό φάνηκε στην πρώτη τους συναυλία στο Φοίνιξ του Τέξας. Στο βιβλίο, ο Ναβάρο παραδέχεται ότι ήταν η περίοδος που πάλευε με τις εξαρτήσεις και η περιοδεία είχε κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.

«Ήθελα πολύ να «καθαρίσω», ωστόσο ήταν δύσκολη η περίοδος για εμένα» λέει και συμπληρώνει: «Πριν την πρώτη μας συναυλία, είχα «χτυπήσει» ηρωίνη και δεν μπορούσα καν να σταθώ στα πόδια μου».

Τελικά για να τον συνεφέρουν και να καταφέρει να βγει στη σκηνή, είχαν την ιδέα να του δώσουν και κοκαϊνη. Και φυσικά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελαν.

«Κατάφερα να σηκωθώ, αλλά ειλικρινά δεν ήξερα που ήμουν» παραδέχεται ο Ναβάρο, ο οποίος κατά την διάρκεια της συναυλίας άρχισε να παίζει μπουνιές με τον Πέρι Φάρελ, ο οποίος ήταν και αυτός υπό την επήρεια των ναρκωτικών.

«Είχα την αίσθηση ότι ήμασταν στα παρασκήνια και όχι στη σκηνή. Πραγματικά δεν ήξερα που ήμουν» θα τονίσει ο Φάρελ, ο οποίος θα δηλώσει μετανιωμένος για αυτή τη συμπεριφορά του.

Και μπορεί να έχουν περάσει 34 χρόνια από το πρώτο Lollapalooza και τις onstage μπουνιές μεταξύ του Ναβάρο και του Φάρελ, ωστόσο οι δύο άσπονδοι φίλοι φαίνεται να μην έχουν ξεχάσει τις κακές τους συνήθειες.

Το καλοκαίρι του 2024 οι Jane’s Addiction ανακοίνωσαν ένα reunion tour – μια περιοδεία που αναβλήθηκε μετά από έναν μήνα, καθώς ο Φάρελ έριξε γροθιά στο Ναβάρο ενώ έπαιζαν live στη Βοστώνη.