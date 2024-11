Glastonbury 2025 γιοκ: Τα εισιτήρια του μεγάλου φεστιβάλ εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 35 λεπτά

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά φεστιβάλ της Ευρώπης. Το 5ήμερο Glastonbury Festival συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 200.000 επισκέπτες, ενώ από τα stage του περνούν τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Και είναι σίγουρο ότι κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και αυτό το καλοκαίρι από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου, καθώς το φεστιβάλ είναι ήδη sold out και χιλιάδες επισκέπτες αναμένονται να ταξιδέψουν από όλο τον κόσμο στο Worthy Farm, κοντά στο χωριό Πίλτον στο Σόμερσετ της Αγγλίας.

Τι κι αν τα ονόματα που θα συμμετέχουν στο Glastonbury 2025 δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα – το line up του φεστιβάλ θα γίνει γνωστό τον Μάρτιο. Αυτό δεν εμπόδισε τον κόσμο να κλείσει από τώρα ένα «μαγικό» χαρτάκι για τον ερχόμενο Ιούνιο. Για την ακρίβεια, όποιος πρόλαβε.

Όπως έκαναν γνωστό οι διοργανωτές, τα εισιτήρια που κυκλοφόρησαν το πρωί της 17ης Νοεμβρίου εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 35 λεπτά.

«Τα εισιτήρια για το Glastonbury 2025 έχουν πλέον εξαντληθεί. Ευχαριστούμε όλους όσους αγόρασαν και λυπούμαστε για όσους δεν πρόλαβαν, σε ένα πρωινό που η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Θα υπάρξει επαναπώληση όλων των ακυρωμένων ή επιστρεφόμενων εισιτηρίων την άνοιξη του 2025», δήλωσαν στο X, οι διοργανωτές.

