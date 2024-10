Έμειναν με το εισιτήριο στο χέρι: 50.000 άτομα που πήραν το «μαγικό χαρτάκι» για τους Oasis δεν θα μπορέσουν να τους δουν

Ήταν τέλος Αυγούστου, όταν οι Oasis με μια ανάρτησή τους στο Instagram ανακοίνωσαν την επανένωσή τους. Το reunion τους προκάλεσε φρενίτιδα -ειδικά στους 40 plus που θυμήθηκαν τα εφηβικά τους χρόνια- και όπως ήταν αναμενόμενο η προπώληση των εισιτηρίων για τις συναυλίες τους προκάλεσε διαδικτυακές ουρές και χάος.

Μάχη με τον χρόνο και το χρήμα έδωσαν όσοι απέκτησαν ένα «μαγικό χαρτάκι» για μια από τις επερχόμενες συναυλίες των αδερφών Γκάλαχερ, ωστόσο χιλιάδες άτομα όσο τυχεροί κι αν ένιωσαν στις 31 Αυγούστου ενδεχομένως να μείνουν με το εισιτήριο στο χέρι.

Η διοργάνωση της περιοδείας The Oasis Live ’25, που θα πραγματοποιηθεί σε Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία μέσα στο 2025, ανακοίνωσε ότι περίπου 50.000 εισιτήρια που έχουν αγοραστεί, πρόκειται να ακυρωθούν, καθώς «παραβιάζουν τους κανόνες και τις πολιτικές της εταιρίας». Μάλιστα, προειδοποίησε τον κόσμο, να μην αγοράζει εισιτήρια για τις συναυλίες των Oasis από μη εξουσιοδοτημένους ιστοτόπους, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν θύματα απάτης.

50,000 Oasis fans are told the tickets they bought to the band’s reunion gigs will be CANCELLED – find out if YOU are affected

