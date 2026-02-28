Τέμπη: Μεγάλη συγκέντρωση στον Βόλο – Δικαιοσύνη ζητούν χιλιάδες πολίτες
Στη συγκέντρωση στον Βόλο για τα Τέμπη έδωσαν το «παρών» νέοι, μαθητές, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και φορέων, καθώς και απλοί πολίτες
Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον Βόλο για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και να επαναφέρουν στο προσκήνιο το αίτημα για δικαιοσύνη.
Κεντρικό αίτημα των συγκεντρωμένων ήταν η πλήρης απόδοση δικαιοσύνης και η διασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ μια τέτοια τραγωδία. Στα συνθήματα και στις ομιλίες κυριάρχησε η ανάγκη για ασφαλείς μεταφορές, διαφάνεια και ουσιαστικές αλλαγές, ώστε –όπως τονίστηκε– να μην υπάρξουν ξανά χαμένες ζωές εξαιτίας παραλείψεων ή λαθών.
Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με τους συμμετέχοντες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για συνέχιση των δράσεων μνήμης και διεκδίκησης.
