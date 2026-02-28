Τραγωδία στα Τέμπη: Μεγαλειώδες το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης
Χιλιάδες Ηρακλειώτες στην απεργιακή κινητοποίηση για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη
Με κεντρικό σύνθημα «Το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί», το Ηράκλειο ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα, τιμώντας τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.
Σύμφωνα με το patris.gr, από νωρίς το πρωί, άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης, με την πλατεία Ελευθερίας να γεμίζει ασφυκτικά.
Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με μηνύματα που αποτύπωναν το κοινό αίσθημα: «Στο σχολείο διδάσκουμε την Αλήθεια! Όχι στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών» και «Δεν ξεχνάμε τα παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ».
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του τεχνικού συμβούλου των οικογενειών των θυμάτων, Βασίλη Κοκοτσάκη, ο οποίος απευθύνθηκε στο πλήθος. Μιλώντας περισσότερο ως άνθρωπος παρά ως τεχνικός, ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη «νύχτα που σταμάτησε ο χρόνος», τονίζοντας πως τα 57 θύματα ζητούν δικαίωση και διαβεβαιώνοντας πως η κοινωνία δεν πρόκειται να επιτρέψει τη λήθη.
Η απεργιακή συγκέντρωση κορυφώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν χιλιάδες Ηρακλειώτες ξεκίνησαν μια μαζική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι τρία χρόνια μετά, η απαίτηση για την αλήθεια και τη δικαίωση παραμένει αδιαπραγμάτευτη.
