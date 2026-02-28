Η Κρήτη βγαίνει στους δρόμους για τη δικαίωση των 57 θυμάτων στα Τέμπη

Συμπληρώνονται σήμερα τρία χρόνια από τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, της στιγμής που ο χρόνος σταμάτησε για 57 αθρώπους, στην πλειονότητά τους νέους φοιτητές.

Με το σύνθημα «Το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί», η Κρήτη, μαζί με ολόκληρη τη χώρα, κατεβάζει… ρολά συμμετέχοντας μαζικά στην πανελλαδική 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Πού θα γίνουν τα συλλαλητήρια

Σε όλες τις κεντρικές πόλεις της Κρήτης αναμένεται να γίνουν συλλαλητήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Ηράκλειο: Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 μ.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας.

Χανιά: Το κάλεσμα είναι για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.

Ρέθυμνο: Οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στις 12:00 μ.μ. στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.

Λασίθι: Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στις 12:00 μ.μ. στις κεντρικές πλατείες του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας και της Σητείας.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας στα εμπορικά καταστήματα

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει στη γενική απεργία για τα Τέμπη.

Την ίδια ώρα, στις απεργία συμμετέχουν πλήθος φορέων μεταξύ αυτών η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και τα Σωματεία Εργαζομένων στα νοσοκομεία της Κρήτη.

Την ίδια ώρα ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας, αρχής γενομένης από τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα και να συμμετέχουν οι έμποροι στις κινητοποιήσεις.