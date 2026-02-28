Στις 12:00 η μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Κλείνουν έξι σταθμοί του μετρό

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους φοιτητές.

Συγκεντρώσεις μνήμης αλλά και απαίτησης για απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης έχουν προγραμματιστεί στις 12:00 σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό, ενώ την ίδια ώρα έχουν προκηρυχθεί απεργίες ως ελάχιστος φόρος τιμής στα 57 θύματα.

Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου, με πλήθος συλλόγων και φορέων να καλούν σε συμμετοχή στην κινητοποίηση. Λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 10:00 οι εξής έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης:

«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»,

«Δημοκρατίας»,

«Βενιζέλου»,

«Αγίας Σοφίας»,

«Σιντριβάνι»

«Πανεπιστήμιο»

Σε στάση εργασίας έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ από την έναρξη της βάρδιας του Σαββάτου έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα λεωφορεία ΑΜΕΑ και η νυχτερινή γραμμή 1Ν.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Έκτακτα μέτρα λαμβάνει η Τροχαία με απαγόρευση στάσης, στάθμευσης, αλλά και κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το voria.gr.

Συγκεκριμένα, από τις 10:00 του Σαββάτου σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα:

– Από ώρα 10.00 σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Γ’ Σεπτεμβρίου, Τσιμισκή, Αγγελάκη, Καρ.Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Αρμενοπούλου, Γρ.Λαμπράκη, Κ.Καραμανλή, Μοναστηρίου, Αγίων Πάντων, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης, το Σάββατο (28-02-2026), από ώρα 06.00 και μέχρι την 06:00 ώρα της Κυριακής (01-03-2026), δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

-Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

-Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Στεφ. Δραγούμη.

– Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π.Βυζουκίδου.

– Γ΄Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

– Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ.

– Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

– Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

– Μοναστηρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Μιχ. Καλού.

– Μιχ. Καλού, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

– Δημ. Μαργαροπούλου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Κοντζέ.

– Αγίων Πάντων, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

– Υπαίθριους χώρους στάθμευσης εντός εγκαταστάσεων Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.

ΚΘΒΕ: Πλήρης αναστολή παραστάσεων

Ταυτόχρονα, σε πλήρη αναστολή των παραστάσεών του προχωρά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και το Σωματείο Εργαζομένων Πάσης Φύσεως Προσωπικού του Θεάτρου συμμετέχουν στην κηρυχθείσα 24ωρη απεργία.