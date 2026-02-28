Στους δρόμους για Δικαιοσύνη στα Τέμπη τρία χρόνια μετά – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες πόλεις της χώρας και του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια από φοιτητές και μαθητές σε όλη τη χώρα, ενώ στην Αθήνα σε μια κίνηση συμβολισμού έγραψαν τα ονόματα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις στο in