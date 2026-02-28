view
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Ένταση στο Σύνταγμα: Κρότου λάμψης και δακρυγόνα από τους αστυνομικούς στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Πεδίο μάχης το Σύνταγμα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χειροβομβίδων κρότου - λάμψης και χημικών στην πλατεία Συντάγματος.

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος λίγο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και χημικών για να διαλύσει το πλήθος, έπειτα από μικροένταση με ομάδα ατόμων.

Δείτε βίντεο από το Σύνταγμα:

Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Ιράν: Μέτρα ασφαλείας στη Σούδα – «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: Μέτρα ασφαλείας στη Σούδα – «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 28.02.26 Upd: 19:22

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων - Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο
«Περίμενα ότι...» 27.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο

Ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
«Είχαν φασαρίες» 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Συγκλονίζει 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
Πλημμύρες στον Έβρο: Παραμένει στο κόκκινο η περιοχή – Τεράστιες ζημιές, δραματικές ώρες για τους κατοίκους
Τεράστιες ζημιές 26.02.26

Παραμένει στο κόκκινο ο Έβρος - Έφτασε στα 7 μέτρα η στάθμη του νερού, δραματικές ώρες για τους κατοίκους

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στον Έβρο με τη στάθμη του ποταμού να ξεπερνά τα όρια ασφαλείας, αναχώματα να σπάνε και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να έχουν καλυφθεί από νερό.

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε ένα ιστορικό -πρώτο για τον ίδιο- χατ τρικ και η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 4-1 τη Βιγιαρεάλ στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας στο +4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
Μέση Ανατολή 28.02.26

Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν

Τέσσερις είναι οι «σωματοφύλακες» του ιρανικού καθεστώτος. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους έχει καταστήσει υπεύθυνους να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26

Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Λεβαδειακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
Ταλιμπάν 28.02.26

«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται

Τα ΜΜΕ του Πακιστάν αναφέρουν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα τζαμί στο Μπάννου, κοντά στα σύνορα, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα

Σύνταξη
Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους

Το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό, έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα», τονίζεται σε επιστολή του ΥΠΕΞ της χώρας προς τον ΟΗΕ

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου

Η πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει στρατιωτικό ανακοινωθέν

Σύνταξη
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
Μέση Ανατολή 28.02.26

Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς

«Στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο», τονίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βρίσκοντας ομοιότητες με αυτόν στο Ιράν

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Η Τεχεράνη επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί - Το Ιράν επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»

«Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Σύνταξη
Super League 2: Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 0-1: Επέστρεψε και μαθηματικά στα «σαλόνια» ο Γηραιός!
Super League 2 28.02.26

Ξανά στη Super League μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής! (1-0)

Ο Ηρακλής είναι ξανά στη Super League! Ο «Γηραιός» επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας εκτός έδρας χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κούστα στο 90ό λεπτό και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο
Τέμπη 28.02.26

Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο

«Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά σταματάει τη Δικαιοσύνη, την καθυστερεί, με ένα σταγονόμετρο τρόμου και αγωνίας, ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 28.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ για την 26η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
Μέση Ανατολή 28.02.26

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»

«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», σημειώνει ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, λέγοντας πως θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Σύνταξη
