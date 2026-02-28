Ένταση στο Σύνταγμα: Κρότου λάμψης και δακρυγόνα από τους αστυνομικούς στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη
Πεδίο μάχης το Σύνταγμα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χειροβομβίδων κρότου - λάμψης και χημικών στην πλατεία Συντάγματος.
- Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
- Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του - Τα είχε θάψει ο ίδιος
- ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
- Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί - Το Ιράν επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος λίγο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών.
Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και χημικών για να διαλύσει το πλήθος, έπειτα από μικροένταση με ομάδα ατόμων.
Δείτε βίντεο από το Σύνταγμα:
- Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»
- Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
- Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2: «Κόκκινοι» για Champions League, με «5άρα»
- Μπαχρέιν: Ιρανικά πλήγματα σε κατοικίες στην πρωτεύουσα (βίντεο)
- Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
- LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός
- Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στην πασαρέλα του οίκου Gucci – Πολλοί την αγάπησαν, πολλοί την μίσησαν
- Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις