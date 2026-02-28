Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου λίγο μετά το τέλος του συλλαλητηρίου για την μαύρη επέτειο των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ομάδα αντιεξουσιαστών αμέσως μετά το τέλος της πορείας των χιλιάδων Ηρακλειωτών άρχισαν να προκαλούν προβλήματα ενώ στη θέα των αστυνομικών που είχαν παραταχθεί στο κέντρο της πόλης ξεκίνησαν να πετούν πέτρες. Οι αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα με τους δεκάδες πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να σπεύδουν να κρυφτούν.

Το επίκεντρο των επεισοδίων ήταν η πλατεία Ελευθερίας με την ομάδα αντιεξουσιαστών να βρίσκονται στην πλατεία του αγάλματος του Νίκου Καζαντζάκη ενώ οι αστυνομικοί έχουν παραταχθεί στην οδό Πεδιάδος.