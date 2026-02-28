ΕΛ.ΑΣ: 3 συλλήψεις, 128 προσαγωγές στο πλαίσιο της συγκέντρωσης για τα Τέμπη – Βρέθηκαν μολότοφ σε στοά στην Ερμού
Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τη συγκέντρωση για τα Τέμπη - Η Ελληνική Αστυνομία μέχρι τις 13:00 έχει προβεί σε 128 προσαγωγές
Σε τρεις συλλήψεις και 128 προσαγωγές έχει προχωρήσει -μέχρι τις 13:00- η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο των ελέγχων για τη συγκέντρωση στα Τέμπη, στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, μία εκ των συλλήψεων αφορά κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.
Παράλληλα, σε στοά επί της οδού Ερμού 18, στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε, κατά πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., σακούλα με υπό κατασκευή μολότοφ, που περιείχε περί τα οκτώ μπουκάλια βενζίνης. Δεν σημειώθηκε σύλληψη για τα συγκεκριμένα ευρήματα.
Κοσμοσυρροή στο Σύνταγμα για τη συγκέντρωση για τα Τέμπη
Υπενθυμίζεται ότι, τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.
Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Πλήθος κόσμου συνεχίζει να προσέρχεται στην πλατεία Συντάγματος από τους σταθμούς του Μετρό που είναι ανοιχτοί. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από τους σταθμούς: «Ευαγγελισμός», «Ομόνοια» και «Μοναστηράκι».
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στο Σύνταγμα βρίσκονται περισσότεροι από 20.000 κόσμου.
