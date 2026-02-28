newspaper
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 15:34

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
A
A
Σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα, την 23η Μαρτίου του 2026, ξεκινά η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Η αυλαία για την πολύκροτη δίκη ανοίγει τρία ολόκληρα χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημάδεψε μια ολόκληρη χώρα.

Ειδικά διαμορφωμένο κτήριο με σιδερένια περίφραξη στην πανεπιστημιούπολη Γεώπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα φιλοξενήσει ολόκληρη την ακροαματική διαδικασία, ενώ πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η σύνθεση των δικαστών που θα καθίσουν στην έδρα του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και θα κληθούν να απονείμουν δικαιοσύνη.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν 36 άτομα – μη πολιτικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών:

• Σταθμάρχης
• Δύο σταθμάρχες (που έφυγαν νωρίτερα)
• Επιθεωρητής διοίκησης ΟΣΕ
• Διευθυντικά στελέχη ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ
• Διευθυντές υπ. Μεταφορών
• Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

«Μας ενδιαφέρει η ανακάλυψη της αλήθειας»

Ο συνήγορος της οικογένειας της αδικοχαμένης Κέλλυς Πορφυρίδου, Αντώνης Ξυλουργίδης, μιλώντας στο in για την επερχόμενη ακροαματική διαδικασία αναφέρει: «Η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών αποτελεί και για εμάς αλλά κυρίως για τους συγγενείς που άφησαν πίσω τους αυτά τα αδικοχαμένα παιδιά καθοριστικό σταθμό στην πορεία για την αναζήτηση της αλήθειας. Κυρίως όμως της απονομής δικαιοσύνης. Δε μας ενδιαφέρει μία διεκπεραίωση. Μας ενδιαφέρει η ανακάλυψη της αλήθειας».

«Η ποινική διαδικασία καλείται να διαλευκάνει συγκεκριμένα γεγονότα, πραγματικά περιστατικά. Να εξατομικεύσει τις ευθύνες, όχι με γενικόλογά σχόλια αλλά και να αξιολογήσει με βάση τις αρχές της νομιμότητας ποιες πράξεις και ποιες παραλείψεις οδήγησαν σε αυτό το φρικτό δυστύχημα. Που για εμάς είναι έγκλημα. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν μία ογκοδέστατη ποινική δικογραφία. Η πλευρά των συγγενών των θυμάτων θα υπενθυμίζει ότι η ποινική αυτή δίκη δεν είναι μηχανισμός καταλογισμού ευθυνών αλλά είναι μία διαδικασία θεσμικής αναγνώρισης αυτών των τραγικών απωλειών. Έχουν πεθάνει νέοι άνθρωποι, έχουν πεθάνει άνθρωποι που το μόνο λάθος που έκαναν είναι που εμπιστεύτηκαν μέσα σταθερής τροχιάς για να ταξιδέψουν εντός της χώρας. Οι δημόσιες παρεμβάσεις των συγγενών των θυμάτων και των νομικών εκπροσώπων έχουν αναδείξει κατά καιρούς την ολότητα των ορίων αυτής της υπόθεσης: δεν είναι μία μεμονωμένη ποινική δίκη είναι μία δική που έχει σπάσει και σε άλλα κομμάτια. Όπως αυτή ενώπιον του Τριμελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους επιθεωρητές της αρχής διαφάνειας, είναι η δίκη, για τα χαμένα βίντεο που διεξάγεται εδώ και πολλούς μήνες στη Λάρισα και αφορά τα χαμένα βίντεο που όφειλαν οι υπεύθυνοι να δώσουν στην ελληνική δικαιοσύνη έτσι ώστε να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη την μοιραία βραδιά και τί είχε φορτωθεί στην συγκεκριμένη αμαξοστοιχία. Έτσι ώστε να έχουμε στην ολότητα του το μείζον αυτό θέμα δηλαδή ποια πραγματικά περιστατικά και ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα» συμπλήρωσε.

Όπως τόνισε, ο κ. Ξυλουργίδης «η κοινωνία παρακολουθεί με προσδοκία. Η μνήμη των θυμάτων επιτάσσει πλήρη διαλεύκανση δίκαιη κρίση, θεσμικές εγγυήσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Όλα τα σημάδια που έχουν φανεί στο παρελθόν, έχουν αποδείξει ότι αυτή η τραγωδία απετέλεσε μία αφετηρία ευθύνης, δυστυχώς όμως δεν έχει αποτελέσει μία αφετηρία απονομής δικαιοσύνης. Διότι σε κάθε μας βήμα συναντούμε τα προσχώματα των εμποδίων που θέτουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της πολιτείας. Αν θέλετε από φυσικούς δικαστές μέχρι πολιτικά πρόσωπα. Και μόνο κακό κάνει στην συγκεκριμένη υπόθεση άνθρωποι που εκπροσωπούν το κράτος, την κυβέρνηση, θεσμικοί παράγοντες, να παρεμβαίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστούν αντίπαλο εχθρό τους ποιους; Τους συγγενείς των θυμάτων! Δεν κάνουμε έναν ανταγωνισμό εδώ διότι κάποιοι το αντιλαμβάνονται αυτό ως ανταγωνισμό».

«Πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ίδια η πολιτεία και αυτό είναι και το παράπονο πολλών εκ των συγγενών – θα έλεγα των περισσότερων – αλλά και των νομικών τους παραστατών» κατέληξε.

Το κατηγορητήριο της δίκης των Τεμπών

Στο εδώλιο θα καθίσουν ακόμη δύο στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι κατηγορούνται για πλημμελήματα, παρά τα αιτήματα συγγενών θυμάτων να αναβαθμιστεί η κατηγορία.

Πρόκειται για την ογκωδέστερη δικογραφία που έχει συγκροτηθεί μετά τη μεταπολίτευση, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει αδικήματα όπως την:

• επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με αποτέλεσμα
α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων
β) τη βαριά σωματική βλάβη
• δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων
• ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή
• απλή σωματική βλάβη
• παράβαση καθήκοντος

«Η απονομή της Δικαιοσύνης θα είναι λειψή»

Ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης, που εκπροσωπεί πέντε οικογένειες συγγενών θυμάτων αλλά και τον πολυτραυματία επιζήσαντα Γεράσιμο Γεωργιάδη, μιλά στο in, για τη δίκη: «Αυτό που κυρίαρχα έχουμε μπροστά μας είναι επιτέλους μετά από τρία χρόνια η δίκη των Τεμπών στις 23 Μαρτίου. Από ότι βλέπω προς το παρόν, θεωρώ ότι θα υπάρξουν τα σχετικά παρατράγουδα με ενστάσεις, “δεν μας αρέσουν οι δικαστές να βρούμε άλλους δικαστές” ενστάσεις επί ενστάσεων. Εύχομαι να κυριαρχήσει η λογική του να μπορέσουμε πραγματικά στα πλαίσια μιας δίκαιης δίκης να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και οι ένοχοι σε όλη την ιεραρχία πολιτικό – διοικητική. Μέχρι σήμερα τα κατηγορητήρια, έχουνμία πολύ μεγάλη πληρότητα και ουσιαστική θεμελίωση. Το πρόβλημα όμως που παραμένει είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο όπου έχουν παραπεμφθεί ένας υπουργός και ένας υφυπουργός».

«Η μητέρα των ευθυνών για το δυστύχημα που έγινε ξεκινάει στο τρίγωνο της ενοχής και διαπλοκής: πολιτική ηγεσία – εργολαβικά συμφέροντα και πρόθυμοι οργανισμοί και πρόσωπα. Εάν στο τρίγωνο αυτό δεν αποδοθούν παραδειγματικές ποινές τότε πραγματικά θα μιλάμε για έλλειψη απόδοσης των ευθυνών αλλά και της δικαιοσύνης. Η εκκρεμότητα η δικαστική που υπάρχει είναι τα συστήματα ασφαλείας που θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί σε όλο το σιδηροδρομικό σύστημα και προπάντων στην γραμμή του θανάτου σιδηροδρομικός σταθμός Λάρισας – Νέοι Πόροι που αν πράγματι λειτουργούσαν το οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος θα είχε αποτραπεί. Αν και αργήσαμε, θα ξεκινήσουμε σε μία δίκη που εύχομαι να παραμείνουμε στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα των αιτιών και των ευθυνών και να αποδοθούν οι τιμωρίες οι παραδειγματικές. Η άποψη των εντολέων μου είναι ότι εάν ανταποκριθούν στους κανόνες μιας δίκαιης δίκης το δικαστικό σώμα και προπάντων οι δικαστές που θα αναλάβουν αυτή την ιστορική ευθύνη θα αποδοθούν ευθύνες! Και θα αποδοθούν παραδειγματικές τιμωρίες. Εάν όμως τα δικαστικά συμβούλια δεν τιμωρήσουν παραδειγματικά το τρίγωνο της ενοχής, προσωπικά θεωρώ πως η απονομή της Δικαιοσύνης θα είναι λειψή. Δεν θα λυτρωθεί ούτε ο γονιός, ούτε οι ψυχές των παιδιών μας, ούτε η κοινωνία, ούτε το πολιτικό σύστημα, εάν οι ευθύνες δεν αποδοθούν σε όλη την πολιτική και διοικητική ιεραρχία. Για αυτά πρέπει να παλέψουμε στην κύρια δίκη που ξεκινάει στις 23 Μαρτίου γι’ αυτό εύχομαι να μη μείνουμε μόνο στα διαδικαστικά ζητήματα που ενδεχομένως μπορεί να γίνουν με σκοπιμότητες» πρόσθεσε.

Δεκάδες συνήγοροι, υποστήριξης κατηγορίας και υπεράσπισης, αλλά και εκατοντάδες μάρτυρες που θα καταθέσουν στο δικαστήριο. Αμέτρητα έγγραφα, καταθέσεις, μαρτυρίες και πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις… Μα πάνω απ’ όλα, δεκάδες μάνες, πατέρες, αδέρφια, συγγενείς νέων ανθρώπων, που ελπίζουν, ότι η απόδοση δικαιοσύνης, θα αναπαύσει τις ψυχές των ανθρώπων τους.

Σύσσωμος ο νομικός κόσμος εκτιμά πως η δίκη αναμένεται να είναι μακρόσυρτη και να περάσουν ακόμη και…χρόνια για να εκδοθεί απόφαση και να επιβληθούν ποινές.

