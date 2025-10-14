Στις 23 Μαρτίου 2026 ξεκινά η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη

Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου 2026 ξεκινά η δίκη
Αφού συμπληρωθούν τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, αναμένεται να ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη δίκη
Τρία χρόνια και ένα μήνα μετά μετά την τραγωδία στα Τέμπη προσδιορίστηκε να ξεκινήσει στη Λάρισα η δίκη για τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα.
Την ημέρα εκείνη ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα κηρύξει την έναρξη της εμβληματικές δίκης.
Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Λάρισας και θα διεξαχθεί σε ειδική αίθουσα που ήδη είναι έτοιμη για να υποδεχθεί δεκάδες δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων, όπως και των κατηγορουμένων.
Οι κατηγορούμενοι
Ανάμεσα σε εκείνους που θα καθίσουν στο εδώλιο είναι ο σταθμάρχης, ο οποίος με τα μοιραία εγκληματικά του λάθη έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη (διευθυντές) του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων που διαχειρίζεται ακόμα και σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, πάνω από 60 χιλιάδες σελίδες, όπου υπάρχουν εκατοντάδες καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και εκατοντάδες άλλα έγγραφα.
Χωρίς πολιτικούς
Στη συγκεκριμένη δίκη δεν δικάζονται πολιτικά πρόσωπα, καθώς ο μεν πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος ελέγχεται ποινικά για πλημμέλημα για την παράβαση καθήκοντος που αφορά στην άλλοιωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) και οι σχετικές διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.
Σε Δικαστικό Συμβούλιο επίσης έχει παραπεμφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής πάλι για πλημμέλημα ενώ μαζί του θα κριθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως και το 2023 που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη.
