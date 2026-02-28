Τεττέη και Ρενάτο, οι δύο «αποδείξεις» της βελτίωσης του Μπενίτεθ
Αν οι τακτικές αποφάσεις του Ράφα Μπενίτεθ δικαιολογούσαν απορίες και αμφισβήτηση, η ατομική βελτίωση των παικτών του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρη σε όλους.
- Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
- Ψάχνετε για δουλειά; Αυτοί είναι οι τομείς με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ
- Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του - Τα είχε θάψει ο ίδιος
- ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
Μετά τη σφοδρή κριτική που δέχτηκε ο Ράφα Μπενίτεθ (τα όρια ανάμεσα στη δικαιολογημένη και στην υπερβολική, υπήρξαν δυσδιάκριτα…), επιβάλλεται να αναγνωρίσουμε τα θετικά στη δουλειά του. Ίσως η αναγνώριση να οφείλεται στην πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν στους «16» του Europa League. Αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο: όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα. Μία ομάδα που θα αποδίδει θεαματικά, θα σκοράρει, αλλά δεν θα εκπληρώνει τους στόχους της, θα αποτύχει.
Η πρόκριση είναι η αφορμή, αλλά είναι γεγονός ότι ο Μπενίτεθ έχει βελτιώσει ατομικά αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Συνολικά, όταν ανέλαβε ο Ισπανός, η ομάδα αδυνατούσε να παίξει με διάρκεια σε υψηλή ένταση. Εμμέσως, ο Μπενίτεθ είχε εξηγήσει ότι ο Ρουί Βιτόρια προσάρμοσε την προετοιμασία του για να πετύχει προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά. Ο σκοπός επετεύχθη, αλλά οι παρενέργειες εμφανίστηκαν στη συνέχεια.
Ο Μπενίτεθ και το επιτελείο του παρέλαβαν αυτό το πρόβλημα και κατάφεραν να το διορθώσουν. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού άντεξαν στα 120 λεπτά της ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, απέναντι σε αντιπάλους πιο ξεκούραστους εξαιτίας της χειμερινής διακοπής και που φημίζονται για την ενέργεια του. Δεν ήταν εύκολο επίτευγμα, ούτε δεδομένο για τους «πράσινους».
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχημένης διαχείρισης του Μπενίτεθ είναι ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος, επιρρεπής στους μυϊκούς τραυματισμούς εδώ και μία τριετία, πριν την άφιξη του Ράφα, απασχολούσε πιο πολύ τους γιατρούς του συλλόγου, παρά το προπονητικό τιμ. Υπό τον Μπενίτεθ, ο Ρενάτο όχι μόνο δεν τραυματίζεται, αλλά έτρεξε ακατάπαυστα την Πέμπτη από την άμυνα στην επίθεση και τούμπαλιν και είχε πάντα την ψυχραιμία για να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Ο Πορτογάλος μάρκαρε, είχε δυναμισμό και δεν υστέρησε στις μονομαχίες. Η μεταμόρφωση του 28χρονου χαφ πιστώνεται στον Μπενίτεθ και στους συνεργάτες του.
View this post on Instagram
Αντίστοιχα, η ωρίμανση του Ανδρέα Τεττέη προκύπτει από τη δουλειά του 65χρονου προπονητή. Ο Έλληνας επιθετικός τελειώνει καλύτερα τις φάσεις, πασάρει πιο σωστά και πιο γρήγορα και κατανέμει πιο ορθολογικά τις δυνάμεις του. Μέσα σε ένα δίμηνο, ο Τεττέη είναι ένας πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής και ο ίδιος το αποδίδει στις οδηγίες του προπονητή του!
Αν για τις τακτικές αποφάσεις του Μπενίτεθ έχουμε φυσιολογικές απορίες και πολλά να συζητήσουμε, για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών η πρόοδος δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Γιατί είναι ορατό στον καθένα πως οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν προπονηθεί καλύτερα με τον Μπενίτεθ. Προφανώς, η προπονητική συντήρηση του χειμώνα δεν υποκαθιστά την καλοκαιρινή προετοιμασία, αλλά είναι ένα δείγμα της ποιοτικής δουλειάς του Ισπανού και των ανθρώπων του.
Ο Μπενίτεθ και το επιτελείο του αποδεικνύουν πως έχουν τρόπο να διαχειριστούν ιδανικά κάθε μέλος του ρόστερ. Από τις πιο σύνθετες περιπτώσεις με ιατρικά ζητήματα, όπως με τον Ρενάτο, μέχρι εκείνους οι οποίοι πρέπει να εξελιχτούν ως χαρακτήρες, ως οξυδέρκεια και να αποφασίσουν σωστά. Μία κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο Ανδρέας Τεττέη.
Μάλλον όλοι, εμού συμπεριλαμβανομένου, υποτιμήσαμε τον Μπενίτεθ και παρασυρθήκαμε από τα λάθη του Ισπανού. Πρώτος αυτός παραδέχτηκε πως δεν αξιολόγησε σωστά μερικά θέματα, οπότε η ελληνική βιασύνη και κάποιες τραβηγμένες επιλογές του Ράφα, προκάλεσαν το έντονο κίνημα αμφιβολίας για την όρεξη και τις ικανότητες του 65χρονου τεχνικού. Εν τέλει, το ποδόσφαιρο μας διδάσκει την υπομονή και να είμαστε φειδωλοί στην κριτική μας, ειδικά για επαγγελματίες που έχουν το κύρος και την τροπαιοθήκη του προπονητή του Παναθηναϊκού…
- Τεττέη και Ρενάτο, οι δύο «αποδείξεις» της βελτίωσης του Μπενίτεθ
- Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
- ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
- «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω» – Δεν απηύθυνε ομιλία στο Σύνταγμα η Καρυστιανού
- LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
- LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
- Γιατί οι νέοι στη Σκωτία επιστρέφουν στα γαελικά;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις