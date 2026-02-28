sports betsson
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Τεττέη και Ρενάτο, οι δύο «αποδείξεις» της βελτίωσης του Μπενίτεθ
Τεττέη και Ρενάτο, οι δύο «αποδείξεις» της βελτίωσης του Μπενίτεθ

Αν οι τακτικές αποφάσεις του Ράφα Μπενίτεθ δικαιολογούσαν απορίες και αμφισβήτηση, η ατομική βελτίωση των παικτών του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρη σε όλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας

Μετά τη σφοδρή κριτική που δέχτηκε ο Ράφα Μπενίτεθ (τα όρια ανάμεσα στη δικαιολογημένη και στην υπερβολική, υπήρξαν δυσδιάκριτα…), επιβάλλεται να αναγνωρίσουμε τα θετικά στη δουλειά του. Ίσως η αναγνώριση να οφείλεται στην πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν στους «16» του Europa League. Αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο: όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα. Μία ομάδα που θα αποδίδει θεαματικά, θα σκοράρει, αλλά δεν θα εκπληρώνει τους στόχους της, θα αποτύχει.

Η πρόκριση είναι η αφορμή, αλλά είναι γεγονός ότι ο Μπενίτεθ έχει βελτιώσει ατομικά αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Συνολικά, όταν ανέλαβε ο Ισπανός, η ομάδα αδυνατούσε να παίξει με διάρκεια σε υψηλή ένταση. Εμμέσως, ο Μπενίτεθ είχε εξηγήσει ότι ο Ρουί Βιτόρια προσάρμοσε την προετοιμασία του για να πετύχει προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά. Ο σκοπός επετεύχθη, αλλά οι παρενέργειες εμφανίστηκαν στη συνέχεια.

Ο Μπενίτεθ και το επιτελείο του παρέλαβαν αυτό το πρόβλημα και κατάφεραν να το διορθώσουν. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού άντεξαν στα 120 λεπτά της ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, απέναντι σε αντιπάλους πιο ξεκούραστους εξαιτίας της χειμερινής διακοπής και που φημίζονται για την ενέργεια του. Δεν ήταν εύκολο επίτευγμα, ούτε δεδομένο για τους «πράσινους».

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχημένης διαχείρισης του Μπενίτεθ είναι ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος, επιρρεπής στους μυϊκούς τραυματισμούς εδώ και μία τριετία, πριν την άφιξη του Ράφα, απασχολούσε πιο πολύ τους γιατρούς του συλλόγου, παρά το προπονητικό τιμ. Υπό τον Μπενίτεθ, ο Ρενάτο όχι μόνο δεν τραυματίζεται, αλλά έτρεξε ακατάπαυστα την Πέμπτη από την άμυνα στην επίθεση και τούμπαλιν και είχε πάντα την ψυχραιμία για να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Ο Πορτογάλος μάρκαρε, είχε δυναμισμό και δεν υστέρησε στις μονομαχίες. Η μεταμόρφωση του 28χρονου χαφ πιστώνεται στον Μπενίτεθ και στους συνεργάτες του.

Αντίστοιχα, η ωρίμανση του Ανδρέα Τεττέη προκύπτει από τη δουλειά του 65χρονου προπονητή. Ο Έλληνας επιθετικός τελειώνει καλύτερα τις φάσεις, πασάρει πιο σωστά και πιο γρήγορα και κατανέμει πιο ορθολογικά τις δυνάμεις του. Μέσα σε ένα δίμηνο, ο Τεττέη είναι ένας πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής και ο ίδιος το αποδίδει στις οδηγίες του προπονητή του!

Αν για τις τακτικές αποφάσεις του Μπενίτεθ έχουμε φυσιολογικές απορίες και πολλά να συζητήσουμε, για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών η πρόοδος δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Γιατί είναι ορατό στον καθένα πως οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν προπονηθεί καλύτερα με τον Μπενίτεθ. Προφανώς, η προπονητική συντήρηση του χειμώνα δεν υποκαθιστά την καλοκαιρινή προετοιμασία, αλλά είναι ένα δείγμα της ποιοτικής δουλειάς του Ισπανού και των ανθρώπων του.

Ο Μπενίτεθ και το επιτελείο του αποδεικνύουν πως έχουν τρόπο να διαχειριστούν ιδανικά κάθε μέλος του ρόστερ. Από τις πιο σύνθετες περιπτώσεις με ιατρικά ζητήματα, όπως με τον Ρενάτο, μέχρι εκείνους οι οποίοι πρέπει να εξελιχτούν ως χαρακτήρες, ως οξυδέρκεια και να αποφασίσουν σωστά. Μία κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο Ανδρέας Τεττέη.

Μάλλον όλοι, εμού συμπεριλαμβανομένου, υποτιμήσαμε τον Μπενίτεθ και παρασυρθήκαμε από τα λάθη του Ισπανού. Πρώτος αυτός παραδέχτηκε πως δεν αξιολόγησε σωστά μερικά θέματα, οπότε η ελληνική βιασύνη και κάποιες τραβηγμένες επιλογές του Ράφα, προκάλεσαν το έντονο κίνημα αμφιβολίας για την όρεξη και τις ικανότητες του 65χρονου τεχνικού. Εν τέλει, το ποδόσφαιρο μας διδάσκει την υπομονή και να είμαστε φειδωλοί στην κριτική μας, ειδικά για επαγγελματίες που έχουν το κύρος και την τροπαιοθήκη του προπονητή του Παναθηναϊκού…

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: H επίθεση στο Ιράν και το διακύβευμα για τις αγορές

Πετρέλαιο: H επίθεση στο Ιράν και το διακύβευμα για τις αγορές

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο
Τέμπη 28.02.26

Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο

«Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά σταματάει τη Δικαιοσύνη, την καθυστερεί, με ένα σταγονόμετρο τρόμου και αγωνίας, ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ για την 26η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
Μέση Ανατολή 28.02.26

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»

«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», σημειώνει ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, λέγοντας πως θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
Πόλεμος 28.02.26

Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα πρόγραμμα Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων για να χτυπήσει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο έγκυρες πηγές

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς
Bundesliga 28.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς

LIVE: Λεβερκούζεν - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Μάιντς για την 24η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)
La Liga 28.02.26

Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)

Πάνω από 20.000 φίλαθλοι της Μπέτις βρέθηκαν στο Καρτούχα το Σάββατο (28/2) για να στηρίξουν την ομάδα τους εν όψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Σεβίλλη την Κυριακή (1/3, 19:30)

Σύνταξη
Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;
Πολιτική 28.02.26

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;

Καθώς τα σκάνδαλα στην Ελλάδα «σκάνε» το ένα μετά το άλλο, διεθνείς έρευνες σκιαγραφούν το μέγεθος της επιρροής που ασκούν στους πολίτες και το πώς υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
The Good Life 28.02.26

ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει

Υιοθετήθηκε από Ιρανικό ορφανοτροφείο από Αμερικανό βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσε στις ΗΠΑ ως Αμερικανίδα. Δεκαετίες μετά, μια επιστολή της ICE την φέρνει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια
«Γενικότερη ανάφλεξη» 28.02.26

ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια

Το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”»

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»
Τέμπη 28.02.26

Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

«Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

