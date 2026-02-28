Τεττέη και Ρενάτο, οι δύο «αποδείξεις» της βελτίωσης του Μπενίτεθ

Μετά τη σφοδρή κριτική που δέχτηκε ο Ράφα Μπενίτεθ (τα όρια ανάμεσα στη δικαιολογημένη και στην υπερβολική, υπήρξαν δυσδιάκριτα…), επιβάλλεται να αναγνωρίσουμε τα θετικά στη δουλειά του. Ίσως η αναγνώριση να οφείλεται στην πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν στους «16» του Europa League. Αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο: όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα. Μία ομάδα που θα αποδίδει θεαματικά, θα σκοράρει, αλλά δεν θα εκπληρώνει τους στόχους της, θα αποτύχει.

Η πρόκριση είναι η αφορμή, αλλά είναι γεγονός ότι ο Μπενίτεθ έχει βελτιώσει ατομικά αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Συνολικά, όταν ανέλαβε ο Ισπανός, η ομάδα αδυνατούσε να παίξει με διάρκεια σε υψηλή ένταση. Εμμέσως, ο Μπενίτεθ είχε εξηγήσει ότι ο Ρουί Βιτόρια προσάρμοσε την προετοιμασία του για να πετύχει προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά. Ο σκοπός επετεύχθη, αλλά οι παρενέργειες εμφανίστηκαν στη συνέχεια.

Ο Μπενίτεθ και το επιτελείο του παρέλαβαν αυτό το πρόβλημα και κατάφεραν να το διορθώσουν. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού άντεξαν στα 120 λεπτά της ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, απέναντι σε αντιπάλους πιο ξεκούραστους εξαιτίας της χειμερινής διακοπής και που φημίζονται για την ενέργεια του. Δεν ήταν εύκολο επίτευγμα, ούτε δεδομένο για τους «πράσινους».

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχημένης διαχείρισης του Μπενίτεθ είναι ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος, επιρρεπής στους μυϊκούς τραυματισμούς εδώ και μία τριετία, πριν την άφιξη του Ράφα, απασχολούσε πιο πολύ τους γιατρούς του συλλόγου, παρά το προπονητικό τιμ. Υπό τον Μπενίτεθ, ο Ρενάτο όχι μόνο δεν τραυματίζεται, αλλά έτρεξε ακατάπαυστα την Πέμπτη από την άμυνα στην επίθεση και τούμπαλιν και είχε πάντα την ψυχραιμία για να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Ο Πορτογάλος μάρκαρε, είχε δυναμισμό και δεν υστέρησε στις μονομαχίες. Η μεταμόρφωση του 28χρονου χαφ πιστώνεται στον Μπενίτεθ και στους συνεργάτες του.

Αντίστοιχα, η ωρίμανση του Ανδρέα Τεττέη προκύπτει από τη δουλειά του 65χρονου προπονητή. Ο Έλληνας επιθετικός τελειώνει καλύτερα τις φάσεις, πασάρει πιο σωστά και πιο γρήγορα και κατανέμει πιο ορθολογικά τις δυνάμεις του. Μέσα σε ένα δίμηνο, ο Τεττέη είναι ένας πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής και ο ίδιος το αποδίδει στις οδηγίες του προπονητή του!

Αν για τις τακτικές αποφάσεις του Μπενίτεθ έχουμε φυσιολογικές απορίες και πολλά να συζητήσουμε, για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών η πρόοδος δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Γιατί είναι ορατό στον καθένα πως οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν προπονηθεί καλύτερα με τον Μπενίτεθ. Προφανώς, η προπονητική συντήρηση του χειμώνα δεν υποκαθιστά την καλοκαιρινή προετοιμασία, αλλά είναι ένα δείγμα της ποιοτικής δουλειάς του Ισπανού και των ανθρώπων του.

Ο Μπενίτεθ και το επιτελείο του αποδεικνύουν πως έχουν τρόπο να διαχειριστούν ιδανικά κάθε μέλος του ρόστερ. Από τις πιο σύνθετες περιπτώσεις με ιατρικά ζητήματα, όπως με τον Ρενάτο, μέχρι εκείνους οι οποίοι πρέπει να εξελιχτούν ως χαρακτήρες, ως οξυδέρκεια και να αποφασίσουν σωστά. Μία κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο Ανδρέας Τεττέη.

Μάλλον όλοι, εμού συμπεριλαμβανομένου, υποτιμήσαμε τον Μπενίτεθ και παρασυρθήκαμε από τα λάθη του Ισπανού. Πρώτος αυτός παραδέχτηκε πως δεν αξιολόγησε σωστά μερικά θέματα, οπότε η ελληνική βιασύνη και κάποιες τραβηγμένες επιλογές του Ράφα, προκάλεσαν το έντονο κίνημα αμφιβολίας για την όρεξη και τις ικανότητες του 65χρονου τεχνικού. Εν τέλει, το ποδόσφαιρο μας διδάσκει την υπομονή και να είμαστε φειδωλοί στην κριτική μας, ειδικά για επαγγελματίες που έχουν το κύρος και την τροπαιοθήκη του προπονητή του Παναθηναϊκού…