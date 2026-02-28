Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη (1/3, 20:00), για την 23η αγωνιστική, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την αποστολή για την αναμέτρηση και για πρώτη φορά να υπάρχει ένα νέο όνομα. Του Μούσα Σισοκό.

Ο Γάλλος μέσος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης και είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετά την άφιξή του στη χώρα μας, στο μεταγραφικό «παράθυρου» του Ιανουαρίου.

Από’ κει και πέρα, ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας, ενώ συνέχισαν τη θεραπεία τους οι Σιώπης και Πάλμερ-Μπράουν.

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης,Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.