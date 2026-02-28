sports betsson
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Παναθηναϊκός: Με Σισοκό στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Άρη
Ποδόσφαιρο 28 Φεβρουαρίου 2026, 15:36

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς με τον Άρη, με τον Μούσα Σισοκό να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη (1/3, 20:00), για την 23η αγωνιστική, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την αποστολή για την αναμέτρηση και για πρώτη φορά να υπάρχει ένα νέο όνομα. Του Μούσα Σισοκό.

Ο Γάλλος μέσος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης και είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετά την άφιξή του στη χώρα μας, στο μεταγραφικό «παράθυρου» του Ιανουαρίου.

Από’ κει και πέρα, ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας, ενώ συνέχισαν τη θεραπεία τους οι Σιώπης και Πάλμερ-Μπράουν.

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης,Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ώρα αποφάσεων για το VAR: Η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB, οι ριζικές αλλαγές και ο «Νόμος Βενγκέρ»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Στο Χίνσολ της Ουαλίας θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB με θέματα που θα μπορούσαν να φέρουν τεράστιες αλλαγές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Euroleague 28.02.26

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια
«Γενικότερη ανάφλεξη» 28.02.26

ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια

Το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”»

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»
Τέμπη 28.02.26

Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

«Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη
ΣΥΡΙΖΑ 28.02.26

Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη

«Απαίτηση να στηριχθεί ο αγώνας των συγγενών, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να υπάρξει Δικαιοσύνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: «Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» – Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» - Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν

«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» δήλωσαν οι επικεφαλής Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές
Washington Post 28.02.26

Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος που θα ξεκλειδώσει την έκτακτη προεδρική εξουσία για την ψηφοφορία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση
Πανευρωπαϊκή καμπάνια 28.02.26

Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση

Καταναλωτικές ενώσεις από 12 χώρες, ανάμεσά τους η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚA, ζητάνε να μπει φρένο στο «enshittification», την υποβάθμιση στην ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο το κέρδος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια

«Απέτυχε να διασφαλίσει την ουσιαστική διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας, με το μπάζωμα. Απέτυχε να πείσει την κοινή γνώμη ότι μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ
Έρευνες εν εξελίξει 28.02.26

«Ένιωσα αδιαθεσία» - Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

«Το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος, Τζουζέπε Σάλα, για τον θανατηφόρο εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
«Διπλωματική επίλυση» 28.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια

«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Euroleague 28.02.26

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

