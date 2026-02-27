Τους αντιπάλους τους στους «16» του Europa League και Conference League έμαθαν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αντίστοιχα, μετά τις κληρώσεις που έγιναν το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2). Συγκεκριμένα, οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπέτις, ενώ από την άλλη οι Κιτρινόμαυροι θα παίξουν με την Τσέλιε.

Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Μάρτιο, με το πρόγραμμα των δύο ομάδων να «βαραίνει» σημαντικά, με την ΑΕΚ να διεκδικεί το πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό να παλεύει για την είσοδο στα πλέι οφ της Super League.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο ματς με την Τσέλιε θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου, με την Ένωση λίγες ημέρες πριν να αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια (7/3) και λίγες ημέρες μετά τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (12/3).

Η ρεβάνς με την Τσέλιε θα γίνει στις 19/3, ενώ στις 22/3 οι Κιτρινόμαυροι θα υποδεχθούν την Κηφισιά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ομάδα του Νίκολιτς από τις 7 έως τις 22 Μαρτίου θα δώσει πέντε παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ:

1/3 Βόλος – ΑΕΚ

7/3 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

12/3 Τσέλιε – ΑΕΚ

15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ

19/3 ΑΕΚ – Τσέλιε

22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά

Οσον αφορά στον Παναθηναϊκό, οι Πράσινοι θα υποδεχθούν την Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 12/3. Πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ισπανική ομάδα θα παίξουν στη Βοιωτία με τον Λεβαδειακό (8/3) και μετά το ματς με την Μπέτις θα υποδεχθούν τον Παναιτωλικό (15/3) στη Λεωφόρο.

Υστερα ακολουθεί η ρεβάνς στην Ισπανία (19/3) για το Τριφύλλι, πριν αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη (22/3) για την Super League.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

1/3 Παναθηναϊκός – Άρης

4/3 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

8/3 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

12/3 Παναθηναϊκός – Μπέτις

15/3 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

19/3 Μπέτις – Παναθηναϊκός

22/3 Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, που επίσης διεκδικούν το πρωτάθλημα, μέσα στον Μάρτιο θα έχουν παιχνίδια μόνο για τη Super League. Τέσσερα ματς για τους Πειραιώτες, που θα παίξουν εκτός με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ και εντός με ΠΑΟΚ και ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά:

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

Πέντε για τον ΠΑΟΚ, καθώς θα δώσει και το εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά. Οι Ασπρόμαυροι θα παίξουν στην Τούμπα με Αστέρα και Λεβαδειακό και εκτός με Κηφισιά, Ολυμπιακό και Βόλο.

Αναλυτικά:

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ