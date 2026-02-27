Νίκολιτς: «Υποχρέωση μας να νικήσουμε τον Βόλο – Πανέτοιμοι για τους 16 του Conference»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι πριν την κλήρωση των «16» του Conference League που έφερε αντιμέτωπη την ΑΕΚ με την Τσέλιε και τόνισε πως η ομάδα του είναι υποχρεωμένη νικήσει τον Βόλο την προσεχή Κυριακή (1/3, 17:30) για την 23η αγωνιστική της Super League.

Παράλληλα στάθηκε στην παρουσία των περίπου 20.000 οπαδών της Ένωσης που θα αναμένεται να βρεθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ενώ όσον αφορά το Conference League, αν και δεν είχε γίνει η κλήρωση τη στιγμή των δηλώσεών του, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ποδοσφαιριστές του θα είναι έτοιμοι να αντεπεξέλθουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς στην COSMOTE TV:

«Η μεγάλη μου προσοχή είναι ο αγώνας με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περίπου 20.000 κόσμο στο πλευρό μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι πολύ ωραία αλλά παράλληλα θα υπάρχει και υποχρέωση για εμάς. Νιώθω ότι η νίκη σε αυτό το ματς είναι υποχρέωση για την ομάδα μας. Εχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται. Περιμένουμε φυσικά με ανυπομονησία την κλήρωση. Θα δούμε τι θα γίνει.

Παρακολούθησα τα παιχνίδια των πιθανών αντιπάλων μας. Πριν λίγες ημέρες παρακολούθησα επίσης αγώνες της Τσέλιε και της Άλκμααρ. Προσωπικά περίμενα ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι. Αν συνέβαινε κάτι άλλο τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα αναμετρηθούμε με όποια ομάδα μας φέρει η κλήρωση. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για τους αντιπάλους ή την τακτική. Θα είμαστε όμως πανέτοιμοι», κατέληξε ο Μάρκο Νίκολιτς.