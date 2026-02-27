sports betsson
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Νίκολιτς: «Υποχρέωση μας να νικήσουμε τον Βόλο – Πανέτοιμοι για τους 16 του Conference»
Ποδόσφαιρο 27 Φεβρουαρίου 2026, 17:33

Νίκολιτς: «Υποχρέωση μας να νικήσουμε τον Βόλο – Πανέτοιμοι για τους 16 του Conference»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την κλήρωση της φάσης των 16 του UEFA Conference League αλλά και την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Βόλο.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι πριν την κλήρωση των «16» του Conference League που έφερε αντιμέτωπη την ΑΕΚ με την Τσέλιε και τόνισε πως η ομάδα του είναι υποχρεωμένη νικήσει τον Βόλο την προσεχή Κυριακή (1/3, 17:30) για την 23η αγωνιστική της Super League.

Παράλληλα στάθηκε στην παρουσία των περίπου 20.000 οπαδών της Ένωσης που θα αναμένεται να βρεθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ενώ όσον αφορά το Conference League, αν και δεν είχε γίνει η κλήρωση τη στιγμή των δηλώσεών του, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ποδοσφαιριστές του θα είναι έτοιμοι να αντεπεξέλθουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς στην COSMOTE TV:

«Η μεγάλη μου προσοχή είναι ο αγώνας με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περίπου 20.000 κόσμο στο πλευρό μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι πολύ ωραία αλλά παράλληλα θα υπάρχει και υποχρέωση για εμάς. Νιώθω ότι η νίκη σε αυτό το ματς είναι υποχρέωση για την ομάδα μας. Εχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται. Περιμένουμε φυσικά με ανυπομονησία την κλήρωση. Θα δούμε τι θα γίνει.

Παρακολούθησα τα παιχνίδια των πιθανών αντιπάλων μας. Πριν λίγες ημέρες παρακολούθησα επίσης αγώνες της Τσέλιε και της Άλκμααρ. Προσωπικά περίμενα ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι. Αν συνέβαινε κάτι άλλο τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα αναμετρηθούμε με όποια ομάδα μας φέρει η κλήρωση. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για τους αντιπάλους ή την τακτική. Θα είμαστε όμως πανέτοιμοι», κατέληξε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
Conference League 26.02.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
Conference League 26.02.26

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
Conference League 26.02.26

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ριέκα – Ομόνοια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Conference League 19.02.26

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Conference League 19.02.26

LIVE: Νόα – Άλκμααρ

LIVE: Νόα – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόα – Άλκμααρ για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
Κόσμος 27.02.26

Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου

Η Σουηδία έβαλε τέλος στη στρατιωτική ουδετερότητά της, που ίσχυε επί δύο αιώνες, και τον Μάρτιο του 2024 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση
Εμπιστευτική έκθεση 27.02.26

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση

Τι αναφέρει σε έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας - Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία του Ιράν που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό έως και 60%

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί
Αρχεία Έπσταϊν 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί

Ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος θα τον είχε καταδώσει στις αρχές. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν πλέον να καταθέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
Καλλιτεχνική κολύμβηση 27.02.26

Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας στην Αυστρία. Και στο βάθος... Λος Αντζελες!

Σύνταξη
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.02.26

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Δημοσκόπηση Gallup 27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
