Γκεοργκίεφ για την κλήρωση της ΑΕΚ με Τσέλιε: «Καλή ευκαιρία για να πάρουμε ρεβάνς»
Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ σχολίασε την κλήρωση της ΑΕΚ με την Τσέλιε και τόνισε πως είναι καλή ευκαιρία για ρεβάνς για την ήττα στη League Phase από τους Σλοβένους.
Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ μίλησε στην Cosmote TV για την κλήρωση της ΑΕΚ με την Τσέλιε στους «16» του Conference League αλλά και για το γεγονός ότι η Ένωση θα παίξει με 20.000 κόσμο στο πλευρό της απέναντι στον Βόλο.
Όσα είπε ο Γκεοργκίεφ για την κλήρωση με Τσέλιε
Για το αν είχε προτίμηση: «Όχι, δεν είχα κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Ευχόμαστε να είμαστε καλά, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση και γιατί όχι… Όπως όλες οι ομάδες εύχονται να κρατήσουν το τρόπαιο στα χέρια τους, έτσι το ευχόμαστε και εμείς.
Έχω δει τι έχει πετύχει η ομάδα στη League Phase, θυμήθηκα ότι είχαμε χάσει στην Σλοβενία, είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρουμε ρεβάνς».
Για το ότι βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα: «Είναι ένα έξτρα κίνητρο ότι είμαι στη λίστα, ευχαριστώ γι’ αυτό, θα προσπαθήσω και εγώ να ικανοποιήσω με την απόδοση μου την ομάδα όχι μόνο όμως στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα».
Για τους 20.000 Ενωσίτες στον Βόλο κι αν είναι ένα κίνητρο ή άγχος: «Είναι ένα έξτρα κίνητρο ο κόσμος αλλά ταυτόχρονα, όπως μας είπε και ο προπονητής μας, μας γεμίζει ευθύνες αυτό γιατί θα έρθουν άνθρωποι στο γήπεδο που θα ταξιδέψουν 300 χιλιόμετρα και πρεεπει να τους κάνουμε χαρούμενους».
