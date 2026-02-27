Μπενίτεθ: «Καλή ομάδα η Μπέτις, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς»
Οι πρώτες δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την κλήρωση του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπέτις.
Ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του μετά από την κλήρωση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Μπέτις, στάθηκε τόσο στην εμπειρία του Μάνουελ Πελεγκρίνι όσο και στην ποιότητα του ρόστερ της ομάδας της Ανδαλουσίας, που θα βρει απέναντί του.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπενίτεθ
«Η Μπέτις είναι καλή ομάδα, με καλό προπονητή και καλούς παίκτες, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν είχα κάποια προτίμηση. Ο Χοακίν, ο προπονητής τερματοφυλάκων ήταν στην Μπέτις. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας.
Ο Πελεγκρίνι είναι εξαιρετικός προπονητής, του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού με κατοχή της μπάλας. Θα είναι επικίνδυνο αν βρει ρυθμό, αλλά μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα για τον αντίπαλο με τις αντεπιθέσεις, θα το έχουμε στο μυαλό μας.
Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς εντός έδρας, αφού δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη των οπαδών μας.
Έχουμε θέματα για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά έχουμε και τρία πολύ σημαντικά ματς πριν από αυτό. Με Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα το παιχνίδι με την Μπέτις».
