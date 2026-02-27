Παναθηναϊκός: Οριστικά στη Λεωφόρο το ματς της φάσης των «16»

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στους «16» του Europa League το βράδυ της Πέμπτης, αποκλείοντας στα πέναλτι τη Βικτόρια Πλζεν, με τον Πάντοβιτς να είναι αυτός που σκόραρε το νικητήριο πέναλτι!

Μπορέι το «τριφύλλι» να εξασφάλισε την παρουσία του στους «16» και θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις, ωστόσο δημιουργήθηκε θέμα με την έδρα του στον επόμενο γύρο. Και αυτό γιατί το ΟΑΚΑ δεν πληροί τις προϋποθέσεις λόγω των εργασιών που γίνονται και η μόνη εναλλακτική ήταν η Λεωφόρος που κι εκείνη δεν είναι σε κορυφαίο επίπεδο.

Έγιναν βελτιώσεις, έδωσε το ΟΚ η UEFA

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως εξασφάλισε την έγκριση της UEFA ώστε οι αγώνες της φάσης των «16» του Europa League να διεξαχθούν στη Λεωφόρο, ακόμη και για ενδεχόμενη συνέχεια της διοργάνωσης. Μάλιστα, οι «πράσινοι» έχουν ήδη πραγματοποιήσει κάποιες διορθωτικές εργασίες στη Λεωφόρο το προηγούμενο διάστημα, ώστε το γήπεδο να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τα στάνταρ της UEFA. Λόγω της ειδικής συνθήκης με το ΟΑΚΑ, η UEFA αναμένεται να είναι πιο ελαστική και να δώσει το τελικό «ΟΚ».

Με τις απαραίτητες βελτιώσεις, οι «πράσινοι» διόρθωσαν εγκαίρως ό,τι απαιτούνταν για να «προκριθεί» η λύση της Λεωφόρου, αποφεύγοντας έτσι τις αντιαισθητικές και προβληματικές λύσεις του ΟΑΚΑ, όπου τα συνεχιζόμενα έργα δημιουργούσαν μετακινήσεις και δυσκολίες για ομάδες, κόσμο και τηλεοπτικές παραγωγές. Πλέον, η διεξαγωγή του πρώτου αγώνα με αντίπαλο τη Μπέτις ή τη Μίντιλαντ στη Λεωφόρο μοιάζει να είναι τυπική διαδικασία.