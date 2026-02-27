Παναθηναϊκός: Οι ώρες των παιχνιδιών του με τη Μπέτις

Η Μπέτις βρέθηκε στον δρόμο του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League μετά την σπουδαία πρόκρισης των «πράσινων» επί της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι.

Το απόγευμα της Παρασκευής η UEFA έκανε γνωστές τις ώρες των αναμετρήσεων με την ομάδα της Ανδαλουσίας. Το πρώτο ματς που είναι προγραμματισμένο για τις 12 Μαρτίου θα διεξαχθεί στις 19:45 στην Αθήνα, πιθανότατα στη Λεωφόρο αν και παραμένει ακόμη ανοιχτό για ΟΑΚΑ.

Το δεύτερο παιχνίδι στις 19 του μήνα θα γίνει στις 22:00 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεβίλλης μιας και το «Benito Villamarin», η φυσική έδρα της Μπέτις, βρίσκεται υπό ανακατασκευή.