Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

«Το πραγματικό δίλημμα είναι “ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”. Αυτό πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας, κάθε δράση μας από εδώ και πέρα», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δηλώσεις του από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

«Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος, την ανατροπή αυτού του σάπιου κράτους και της πολιτικής εξουσίας που υπηρετούν όλοι αυτοί», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Ακόμη, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ πρόσθεσε πως «με κοινωνική συμμαχία, με ενωμένο αγώνα του λαού και της νεολαίας, με δυνατό ΚΚΕ που θα βρίσκεται μπροστά σε αυτόν τον συνεπή αγώνα».

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, ο κ. Κουτσούμπας συνομίλησε με συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλο Ασλανίδη και τον Βασίλη Χατζηχαραλάμπους.

ΚΚΕ: Ο αγώνας για τη δικαίωση δεν είναι απλό “πένθος”, όπως θα ήθελε η κυβέρνηση

«Η συγκλονιστική συμμετοχή στις απεργιακές και άλλες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, αποδεικνύει ότι ο λαός και η νεολαία δεν ξεχνούν το έγκλημα στα Τέμπη και δε συγχωρούν τους υπεύθυνους και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό. Έπεσε στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια επιβολής κλίματος αστυνομοκρατίας και τρομοκράτησης, με μαζικούς ελέγχους στο σωρό, με άνοιγμα σε τσάντες, ακόμα και σωματικούς ελέγχους εν ψυχρώ και μαζικές προσαγωγές σε όσους διαμαρτύρονταν.

Οι σημερινές συγκεντρώσεις επιβεβαιώνουν ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι διατεθειμένος να αναμένει παθητικά τις εξελίξεις μέσα στις αίθουσες της αστικής δικαιοσύνης, όπως τον κάλεσε ουσιαστικά ο πρωθυπουργός με την ανάρτησή του, αλλά έχει πάρει την απόφαση να επιβάλει το δίκιο του και με τον αγώνα του να ακυρώσει κάθε νέα απόπειρα συγκάλυψης, να εγγυηθεί την τιμωρία των ενόχων.

Ο αγώνας για τη δικαίωση δεν είναι απλό “πένθος”, όπως θα ήθελε η κυβέρνηση. Είναι αγώνας ενάντια στα “νέα Τέμπη” που καραδοκούν παντού, από τις μεταφορές μέχρι τους χώρους δουλειάς με τους εκατοντάδες δολοφονημένους εργάτες. Είναι ένας αγώνας που βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο, το σημερινό σάπιο κράτος και σύστημα, όλους όσοι το υπηρετούν. Σήμερα, αυτός ο αγώνας δένεται ακόμη περισσότερο με την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από το σφαγείο των πολέμων στο οποίο οδηγείται η ευρύτερη περιοχή, μετά και την επέμβαση των Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του λαού του Ιράν και με την ενεργή συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτούς τους σχεδιασμούς.

Το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής των εργαζομένων, των λαών. Εκφράζει το πολιτικό και κοινωνικό δίλημμα της εποχής μας και πρέπει να απαντηθεί με την ένταση των εργατικών-λαϊκών αγώνων, ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της βαρβαρότητας».