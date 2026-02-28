Στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόταν από στελέχη του κόμματος, ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του συνομίλησε με συγκεντρωμένους
Στο Σύνταγμα για τη συγκέντρωση συμπλήρωσης τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συνοδευόταν από στελέχη του κόμματος, ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του συνομίλησε με συγκεντρωμένους.
Δείτε βίντεο:
Υπενθυμίζεται ότι, πυρά στη Νέα Δημοκρατία για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε πρωινή δήλωσή του, υπογραμμίζοντας πως «η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κυνική επιχείρηση εκ μέρους της κυβέρνησης συγκάλυψης ευθυνών πολιτικών προσώπων».
Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε, σε δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών, πως «τρία χρόνια μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, το συμπέρασμα προβάλλει αμείλικτο: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα».
Συμπλήρωσε, ακόμη, πως «σεβασμός στη μνήμη των 57 θυμάτων και των οικογενειών τους επιβάλλει ένα αδιαπραγμάτευτο χρέος: πλήρη δικαιοσύνη και συγκροτημένο σχέδιο για έναν σύγχρονο, ασφαλή σιδηρόδρομο που ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και, πρωτίστως, στην αξία της ανθρώπινης ζωής».
