Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Πυρά στη Νέα Δημοκρατία για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως «η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κυνική επιχείρηση εκ μέρους της κυβέρνησης συγκάλυψης ευθυνών πολιτικών προσώπων».
Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε, σε δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών, πως «τρία χρόνια μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, το συμπέρασμα προβάλλει αμείλικτο: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα».
Συμπλήρωσε, ακόμη, πως «σεβασμός στη μνήμη των 57 θυμάτων και των οικογενειών τους επιβάλλει ένα αδιαπραγμάτευτο χρέος: πλήρη δικαιοσύνη και συγκροτημένο σχέδιο για έναν σύγχρονο, ασφαλή σιδηρόδρομο που ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και, πρωτίστως, στην αξία της ανθρώπινης ζωής».
Όσα ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης:
«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.
Αντί, όμως, η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος αυτής της υποχρέωσης, η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κυνική επιχείρηση εκ μέρους της κυβέρνησης συγκάλυψης ευθυνών πολιτικών προσώπων, όπως άλλωστε έκαναν εργαλειοποιώντας το άρθρο 86 και σε άλλες υποθέσεις για τις οποίες έχουν έρθει δικογραφίες στη Βουλή. Με αποκλειστική υπαιτιότητα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η εξεταστική επιτροπή εκφυλίστηκε σε διαδικασία-παρωδία, ενώ η απονευρωμένη προανακριτική κατέληξε στην παραπομπή του αρμόδιου υπουργού για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδίκημα.
Η απώλεια ανθρώπινων ζωών στον 21ο αιώνα, εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων που κινούνταν στην ίδια γραμμή, συνιστά από μόνη της συντριπτική αποτυχία του κρατικού μηχανισμού, ιδιαίτερα σε μια χώρα που έχει ελάχιστες λειτουργικές σιδηροδρομικές γραμμές. Εξίσου εξοργιστική, όμως, είναι κάθε απόπειρα αμνήστευσης ή υποβάθμισης των πολιτικών ευθυνών που συνδέονται με αυτή την τραγωδία. Δεν είναι, λοιπόν, παράλογο να πλανάται στην κοινωνία ένα διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας.
Η ουσιαστική Δικαιοσύνη, όμως, δεν εξαντλείται στην ποινική της διάσταση. Προϋποθέτει και θωράκιση των κρατικών υποδομών. Δυστυχώς, η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για δομική αναμόρφωση του σιδηροδρομικού δικτύου σπαταλήθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης. Με αποτέλεσμα, ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων να περιορίζεται σε διακηρύξεις χωρίς απτό αντίκρισμα.
Τρία χρόνια μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, το συμπέρασμα προβάλλει αμείλικτο: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας. Όσο δεν φωτίζονται όλες οι πτυχές του δυστυχήματος και παρεμποδίζεται η ουσιαστική απόδοση ευθυνών, η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Και χωρίς εμπιστοσύνη, η ίδια η ποιότητα της δημοκρατίας αποδυναμώνεται. Ο σεβασμός στη μνήμη των 57 θυμάτων και των οικογενειών τους επιβάλλει ένα αδιαπραγμάτευτο χρέος: πλήρη δικαιοσύνη και συγκροτημένο σχέδιο για έναν σύγχρονο, ασφαλή σιδηρόδρομο που ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και, πρωτίστως, στην αξία της ανθρώπινης ζωής».
- Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
- Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων – Τρεις τραυματίες
- Λέρος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του
- Το βίντεο του Χέιζ-Ντέιβις από τη vintage κάμερα στον τελικό με τον Ολυμπιακό (vid)
- Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
- Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
- ΗΠΑ και Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν με ορίζοντα την «αλλαγή καθεστώτος»
- Επίθεση στο Ιράν: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων – Πόσο έχουν αυξηθεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις