«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan

Ο Όλιβερ «Power» Γκραντ, από τις ιδρυτικές μορφές των Wu-Tang Clan, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της hip-hop και ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια του συγκροτήματος.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Method Man με ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας: «Στον Παράδεισο, αδελφέ μου. Καλό ταξίδι». Λίγο αργότερα, το μουσικό μέσο Okayplayer ανακοίνωσε ότι ο Γκραντ πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική.»

View this post on Instagram A post shared by Method Man (@methodmanofficial)

Καθοριστικός για το όραμα των Wu-Tang

Σε ανάρτησή του, το Okayplayer χαρακτήρισε τον Power κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο επιδραστικά κινήματα της hip-hop, επισημαίνοντας ότι συνέβαλε στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κληρονομιάς βασισμένης στην ανεξαρτησία, την ιδιοκτησία και τον πολιτισμό. Η πίστη του στον δημιουργικό έλεγχο και στην ενδυνάμωση της κοινότητας δεν διαμόρφωσε απλώς ένα συγκρότημα, αλλά μια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική.

Γεννημένος στην Τζαμάικα στις 3 Νοεμβρίου 1973, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Staten Island δίπλα στους RZA, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa και Cappadonna. Από την ίδρυση των Wu-Tang το 1992, υπήρξε εκτελεστικός παραγωγός σε όλες τις κυκλοφορίες τους και διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου και της στρατηγικής τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wu Tang Clan (@wutangclan)

Πίσω από τη Wu Wear

Ο Power ήταν επίσης ο άνθρωπος πίσω από τη Wu Wear, τη σειρά ρούχων που μετέτρεψε το συγκρότημα σε ισχυρό brand, πολύ πριν αυτό γίνει τάση στη μουσική βιομηχανία. Σε συνέντευξή του το 2011 είχε αναφερθεί στις δυσκολίες των πρώτων χρόνων, λέγοντας ότι το πλήρωμά του είχε πολλούς σκεπτικιστές, αμφισβητίες και άπιστους, οι οποίοι δεν καταλάβαιναν τι προσπαθούσε να χτίσει και ποιο ήταν το όραμά του.

Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις του και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «Belly» το 1998 στο πλευρό του Method Man, καθώς και στο «Black and White» το 1999.

View this post on Instagram A post shared by Okayplayer. (@okayplayer)

Τα συγκινητικά «αντίο»

Τα υπόλοιπα μέλη των Wu-Tang αποχαιρέτησαν δημόσια τον συνεργάτη τους. Ο GZA έγραψε ότι δεν θα τα είχαν καταφέρει χωρίς εκείνον, πως οι Wu-Tang Clan δεν θα είχαν υπάρξει χωρίς τον Power και ότι ο θάνατός του αποτελεί βαθιά απώλεια για όλους, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Ο Raekwon ανέφερε ότι μαζί είχαν βρεθεί παντού και τώρα εκείνος βρίσκεται παντού.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του και στο εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» το 1993.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε περιγράψει τα πρώτα χρόνια του γκρουπ ως μια πορεία σκληρής ζωής, όπου μάθαιναν προχωρώντας, παίρνοντας παραδείγματα από όσους ήδη δραστηριοποιούνταν, με πολλά να προκύπτουν μέσα από τη δοκιμή και τα λάθη.

*Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο του «POWER» – IDC Interview

