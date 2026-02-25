Rock & Roll Hall of Fame 2026: Wu-Tang Clan, Oasis, Τζεφ Μπάκλεϊ και Φιλ Κόλινς στη μάχη της ένταξης

Ο δρόμος προς το ανοίγει ξανά, με μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής να διεκδικούν φέτος την είσοδό τους στο ιστορικό πάνθεον του Κλίβελαντ. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Φιλ Κόλινς, οι Oasis, η Pink και η Shakira, σε μια λίστα που συνδυάζει θρύλους των ‘80s και ‘90s με καλλιτέχνες που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σύγχρονη ποπ και hip-hop σκηνή.

17 υποψηφιότητες – Από την ποπ στη hip-hop

Συνολικά 17 καλλιτέχνες και συγκροτήματα είναι υποψήφιοι για ένταξη. Από τον Τζεφ Μπάκλεϊ και τη Λόριν Χιλ έως τη Μαράια Κάρεϊ και τους Wu-Tang Clan, η φετινή επιλογή αποτυπώνει το εύρος των ειδών που πλέον αναγνωρίζονται από τον θεσμό. Υπενθυμίζεται ότι η βασική προϋπόθεση είναι να έχουν περάσει 25 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης επίσημης ηχογράφησης.

Οι Oasis και η Μαράια Κάρεϊ επιστρέφουν στη λίστα μετά από προηγούμενες αποτυχημένες υποψηφιότητες, ενώ η Pink μπαίνει για πρώτη φορά στη διαδικασία, 26 χρόνια μετά το ντεμπούτο της. Η Shakira, από την πλευρά της, έχει τη δυνατότητα να γίνει μία από τους ελάχιστους καλλιτέχνες λατινοαμερικανικής καταγωγής που θα έχουν τιμηθεί με ένταξη στο Hall of Fame — σύμφωνα με παλαιότερη καταγραφή, μόλις τρεις από περισσότερους από 1.000 τιμηθέντες είχαν γεννηθεί στη Λατινική Αμερική.

Wu-Tang Clan και η συζήτηση για τη hip-hop

Ξεχωριστή είναι η παρουσία των Wu-Tang Clan, οι οποίοι αποτελούν τη μοναδική hip-hop υποψηφιότητα φέτος. Η πρότασή τους έρχεται σε μια περίοδο που αναζωπυρώθηκε η συζήτηση γύρω από τη θέση της hip-hop στον θεσμό, μετά τις δηλώσεις του Τζιν Σίμονς των Kiss, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το είδος «δεν ανήκει» στο Hall of Fame.

Υποψήφιοι για πρώτη φορά:

Τζεφ Μπάκλεϊ

Φιλ Κόλινς

Μελίσα Έθεριτζ

Λόριν Χιλ

INXS

New Edition

Pink

Shakira

Λούθερ Βάντρος

Wu-Tang Clan

Υποψήφιοι που επιστρέφουν:

The Black Crowes

Μαράια Κάρεϊ

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division / New Order

Oasis

Sade

Φιλ Κόλινς: Μια δεύτερη ευκαιρία ως σόλο καλλιτέχνης

Ο 75χρονος Φιλ Κόλινς έχει ήδη ενταχθεί στο Hall of Fame το 2010 ως μέλος των Genesis, όμως φέτος προτείνεται για το προσωπικό του έργο, που περιλαμβάνει εμβληματικές επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 όπως τα «In the Air Tonight», «Against All Odds (Take A Look At Me Now)» και «Easy Lover».

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερη, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «Eras» του BBC Radio 2, αποκάλυψε ότι χρειάζεται 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα για τη σωστή λήψη της αγωγής του. Όπως περιέγραψε, νόσησε με Covid ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο, παρουσίασε επιπλοκές στα νεφρά και υποβλήθηκε σε πέντε επεμβάσεις στο γόνατο. Παρότι δηλώνει πως θα του άρεσε να περιοδεύσει ξανά, παραμένει επιφυλακτικός. Η τελευταία του μεγάλη σόλο περιοδεία ήταν το Not Dead Yet Tour (2017–2019), ενώ στις εμφανίσεις των Genesis το 2021–2022 τραγουδούσε καθιστός. Δεν αποκλείει, πάντως, να επιστρέψει στο στούντιο για να ολοκληρώσει παλαιότερες, ανολοκλήρωτες ιδέες.

Oasis και Μαράια Κάρεϊ: Επανυποψηφιότητες με… σχόλια

Οι Oasis αναμένουν με ενδιαφέρον αν η πρόσφατη επανένωσή τους ενίσχυσε την υστεροφημία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά όπου στο παρελθόν δεν κατόρθωσαν να εδραιωθούν πλήρως. Ο Λίαμ Γκάλαχερ έχει επανειλημμένα εκφράσει την απαξίωσή του για τον θεσμό, δηλώνοντας ότι δεν τον απασχολεί η βράβευση από «κάποιον γέρο με καουμπόικο καπέλο», ενώ με ειρωνική διάθεση είχε σχολιάσει πως οι Oasis δεν το αξίζουν «όσο η Μαράια», αναγνωρίζοντας τη διαχρονική επιτυχία της Κάρεϊ.

Η Μαράια Κάρεϊ, που βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη λίστα, είχε σχολιάσει σκωπτικά ότι «ο δικηγόρος μου μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame πριν από μένα», αναφερόμενη στον ισχυρό παράγοντα της μουσικής βιομηχανίας Άλεν Γκράμπμαν.

Ισχυρή βρετανική παρουσία – Η απόφαση τον Απρίλιο

Ιδιαίτερα έντονη είναι φέτος και η βρετανική παρουσία, με τους Μπίλι Άιντολ, Iron Maiden, Joy Division/New Order και Sade να διεκδικούν εκ νέου την ένταξή τους.

Η τελική επιλογή γίνεται από σώμα ψηφοφόρων, που συνήθως επιλέγει έξι έως οκτώ καλλιτέχνες. Τα ονόματα που θα ενταχθούν θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο, ενώ η τελετή ένταξης θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στο Κλίβελαντ του Οχάιο, με μια ακόμη λαμπερή μουσική βραδιά.

