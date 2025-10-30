Οι χειρόγραφοι στίχοι του Don’t Look Back in Anger των Oasis πουλήθηκαν πέντε φορές πάνω από την αρχική τιμή τους

Είναι άνοιξη του 1995. Οι Oasis, που έναν χρόνο νωρίτερα είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους σε όλο τον πλανήτη με την κυκλοφορία του Definitely Maybe, βρίσκονται στο Παρίσι στο πλαίσιο της περιοδείας τους μαζί με τους Verve.

Το βράδυ της 18ης Απριλίου, ο Νόελ Γκάλαχερ αρχίζει να γράφει τους στίχους για μια μελωδία που είχε εμπνευστεί. Το αρχικό αποτέλεσμα τον ενθουσίασε τόσο πολύ, που τέσσερις μέρες μετά θα το παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό κατά την διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματος στο Σέφιλντ «έστω κι αν δεν είχα σκεφτεί ούτε καν τον τίτλο του τραγουδιού».

Λίγες ημέρες μετά θα έρθει κι αυτός: Don’t Look Back in Anger. Το τέταρτο κομμάτι του άλμπουμ (What’s the Story) Morning Glory? δεν ήταν μια ακόμα επιτυχία των Oasis. Ήταν ένας ύμνος της δεκαετίας του ’90, έγινε έξι φορές πλατινένιο ως single, έφτασε στο Νο1 των charts και το 2015 το Rolling Stone το ψήφισε ως το 2ο καλύτερο τραγούδι της britpop όλων των εποχών – μόνο το Common People των Pulp το προσπέρασε.

«Ήταν ένα τραγούδι που μου θύμιζε κάτι ανάμεσα στο All the Young Dudes του Ντέιβιντ Μπόουι και κάτι που θα μπορούσαν να είχαν γράψει οι Beatles» είχε πει ο Νόελ Γκάλαχερ για τη μέρα που εμπνεύστηκε το κομμάτι – σφραγίδα των Oasis.

Και τρεις δεκαετίες αργότερα, το Don’t Look Back in Anger συνεχίζει να συγκινεί και να ενθουσιάζει. Πριν από λίγες ημέρες, ο οίκος Propstore Auctions «έβγαλε στο σφυρί» το χαρτί με τους χειρόγραφους στίχους του τραγουδιού – αυτούς που ξεκίνησε να γράφει ο Νόελ στο Παρίσι «ένα βροχερό βράδυ» όπως έχει δηλώσει.

Οι αρχικές προβλέψεις έδειχναν ότι θα αγγίξει τα 4.000 δολάρια – ωστόσο μετά από έναν… πόλεμο προσφορών, οι χειρόγραφοι στίχοι του Don’t Look Back in Anger πουλήθηκαν για 20.000 δολάρια.

Χωρίς αμφιβολία, το 2025 είναι η χρονιά των Oasis.