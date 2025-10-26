332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε την κιθάρα του αδελφού του Νόελ στο καμαρίνι τους το 2009, επισφραγίζοντας το τέλος των Oasis, η συμμαχία τους κομματιάστηκε με πάταγο.

Σήμερ το «τεκμήριο» της διάλυσης, ένα αντικείμενο με απίστευτη ιστορική βαρύτητα, η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ άλλαξε χέρια για 289.800 στερλίνες (περίπου 332.280 ευρώ), υπενθυμίζοντας σε όλους το τέλος μιας Britpop αυτοκρατορίας.

Η ιστορία της κιθάρας Gibson ES-355 του Νόελ Γκάλαχερ είναι ταυτόσημη με την ιστορία της διάλυσης των Oasis.

Το βράδυ της 28ης Αυγούστου 2009, λίγο πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή του φεστιβάλ Rock en Seine κοντά στο Παρίσι, η μακροχρόνια ένταση μεταξύ των αδελφών Νόελ και Λιαμ Γκάλαχερ κλιμακώθηκε σε μια βίαιη συμπλοκή στα παρασκήνια.

Ο Λίαμ φέρεται να εισέβαλε στο καμαρίνι του Nόελ και να χρησιμοποίησε την κατακόκκινη Gibson, μία από τις αγαπημένες του για live εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, ως «όπλο εναντίον του».

Η επίθεση κατέληξε σε μια διαλυμένη κιθάρα και, δευτερόλεπτα αργότερα, στην οριστική ακύρωση της συναυλίας και στη διάλυση των Oasis, με τον Nόελ να ανακοινώνει ότι «απλώς δεν μπορούσε να συνεχίσει να δουλεύει με τον Λιαμ ούτε για μία μέρα παραπάνω».

Η κιθάρα, αν και αποκαταστάθηκε το 2011 από τον οργανοποιό Philippe Dubreuille, διατηρεί τη φήμη της ως το «σύμβολο της διάλυσης» του συγκροτήματος και η αξία της, ως ιστορικό τεκμήριο, αποδείχθηκε εξαιρετικά υψηλή.

Η Gibson ES-355 πωλήθηκε ξανά σε δημοπρασία στο Λονδίνο από τον οίκο Propstore έναντι 289.800 στερλίνων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 332.280 ευρώ.

Ωστόσο η τιμή αυτή υπήρξε σημαντικά χαμηλότερη από την αρχική εκτίμηση του οίκου, που έφτανε τις 500.000 στερλίνες, αλλά και χαμηλότερη από την προηγούμενη πώλησή της.

Συγκεκριμένα, η ίδια κιθάρα είχε δημοπρατηθεί στο Παρίσι το 2022 έναντι 385.000 ευρώ, ένα ποσό που σήμερα μεταφράζεται σε περίπου 325.000 στερλίνες.

Η συγκεκριμένη δημοπρασία του Propstore στο Λονδίνο αποτέλεσε μια ευρύτερη αποθέωση του rock ‘n’ roll μύθου.

Πέρα από το «τεκμήριο της ρήξης» των Oasis, άλλα αντικείμενα θρυλικών καλλιτεχνών άλλαξαν χέρια σε εξωφρενικές τιμές. Χειρόγραφοι στίχοι του Nόελ Γκάλαχερ, μεταξύ των οποίων και αυτοί για το εμβληματικό κομμάτι Wonderwall, πωλήθηκαν έναντι 75.600 στερλίνων.

Στην ίδια τιμή πουλήθηκαν και τα γυαλιά ηλίου του «βασιλιά» Έλβις Πρίσλεϊ. Επιπλέον, το διάσημο λευκό καπέλο που φορούσε ο Mάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του Smooth Criminal το 1988 πωλήθηκε έναντι 50.400 στερλίνων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική αξία των προσωπικών αντικειμένων που συνδέονται με τους κορυφαίους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.