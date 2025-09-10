Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Τον Αύγουστο του 2024 η είδηση ότι οι Oasis θα ενωθούν ξανά για μια σειρά συναυλιών μετά από 16 χρόνια, προκάλεσε ένα μοναδικό κύμα ενθουσιασμού. Η κορυφαία βρετανική μπάντα των τελευταίων δεκαετιών επέστρεφε.

Την ίδια ώρα, βέβαια, «γεννήθηκε» και ένα μεγάλο ερώτημα: κατά πόσο θα άντεχε αυτό το reunion και δεν θα ζούσαμε ένα κορυφαίο μουσικό φιάσκο; Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ είναι απρόβλεπτοι και οι πιθανότητες να πλακωθούν ξανά ήταν πολλές.

Ωστόσο, έως τώρα, τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο για τους Oasis. Οι εμφανίσεις τους είναι sold out, οι περισσότεροι λένε τα καλύτερα για τα live τους και όλοι το ζουν σαν να είμαστε στη δεκαετία του ’90. Ακόμα και οι διάσημοι, που κάνουν… ουρά για να τους δουν από κοντά.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος βρέθηκε στη συναυλία τους στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης και το «φλέξαρε» ανεβάζοντας μια selfie στα social media αγκαλιά με τη σύζυγό του Πρισίλα.

View this post on Instagram A post shared by Oasis Planet Fanpage (@oasisplanet)

Και άλλο που δεν ήθελε το διαδίκτυο για να ξεκινήσει το τρολάρισμα κάτω από τη φωτογραφία του «μπαμπά» του Facebook.

«Πες μας τρία τραγούδια τους», «δεν ήξερα ότι στα ρομπότ αρέσει η μουσική», «δεν είναι για σένα», «είναι τόσο ερπετό», «κάνει τα πάντα για να δείχνει άνθρωπος», «γιατί πίστευε ότι είναι cool να το ποστάρει αυτό;» ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν, με τους περισσότερους να μην τους αρέσει το θέαμα.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Laure Andrillon