Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
08.08.2025 | 13:23
Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Go Fun 08 Αυγούστου 2025 | 12:35
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Την ώρα που οι θαυμαστές των Oasis αναμένουν την επερχόμενη σειρά συναυλιών του συγκροτήματος στο ιστορικό στάδιο Murrayfield του Εδιμβούργου, μια αναδρομή στο παρελθόν έρχεται να επιβεβαιώσει τη μοναδική τους δυναμική.

Σύμφωνα με επίσημα σεισμικά δεδομένα, η τελευταία εμφάνιση των αδελφών Γκάλαχερ στη σκωτσέζικη πρωτεύουσα, το 2009, παραμένει η πιο σεισμική συναυλία που έχει γίνει ποτέ στον χώρο, ξεπερνώντας ακόμα και το πρόσφατο φαινόμενο της Τέιλορ Σουίφτ.

Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία (BGS), ο επίσημος φορέας γεωλογικής έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου, έδωσε στη δημοσιότητα μια ενδιαφέρουσα κατάταξη με τις πιο σεισμικές συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο στάδιο Murrayfield του Εδιμβούργου τα τελευταία 20 χρόνια.

Στην κορυφή της λίστας, με μεγάλη διαφορά, βρίσκεται το live των Oasis τον Ιούνιο του 2009.

Συγκεκριμένα, η συναυλία των αδελφών Γκάλαχερ κατέγραψε μέγιστη ισχύ 215,06 κιλοβάτ (kW), μια τιμή που είναι υπερδιπλάσια από εκείνη της δεύτερης πιο ισχυρής συναυλίας, των Red Hot Chili Peppers το 2004, η οποία έφτασε στα 106,87 kW.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ, που προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 82,56 kW.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από σεισμικό σταθμό, τοποθετημένο σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από το στάδιο, και αποτυπώνουν την ενέργεια που παράγεται όχι από την ηχητική ένταση της μουσικής, αλλά από την κίνηση του κοινού.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η μαζική, συγχρονισμένη κίνηση των χιλιάδων θαυμαστών που χορεύουν και πηδούν στον ρυθμό της μουσικής είναι αυτή που προκαλεί την ταλάντωση του εδάφους.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο της BGS, Κάλουμ Χάρισον, η κορύφωση της σεισμικής δόνησης, στις 8:30 το βράδυ εκείνης της ημέρας του 2009, συνέπεσε με την έναρξη της συναυλίας και την εκτέλεση του εμβληματικού Rock ‘N’ Roll Star.

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη επανένωση των Oasis και την εμφάνισή τους στο ίδιο στάδιο το προσεχές Σαββατοκύριακο ο Κάλουμ Χάρισον δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σπάσει το ρεκόρ της προηγούμενης εμφάνισης, τονίζοντας πως όλα εξαρτώνται από το κοινό.

Αναφορικά με το σεισμό μίας συναυλίας οι σεισμολόγοι διευκρινίζουν ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό φαινόμενο από ένα γεωλογικό σεισμό, τόσο ως προς την πηγή όσο και ως προς τη φύση της ενέργειας. Επομένως, δεν υπάρχει μαθηματικός ή επιστημονικός τρόπος να αντιστοιχηθεί η ενέργεια των ΧΧΧ kW σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος της κλίμακας Ρίχτερ.

Ωστόσο η αδάμαστη δύναμη της μουσικής τους, η οποία, όπως φαίνεται, είναι ικανή να ταρακουνήσει πραγματικά τη Γη.

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου

Σύνταξη
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
«Παναθηναϊκός και Λιλ έχουν καταθέσει πρόταση στον Καλάμπρια»
Super League 08.08.25

Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Καλάμπρια - Ιταλική επιβεβαίωση για το «In»

Ιταλός δημοσιογράφος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του «In» για την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ιταλό δεξιό μπακ, Νταβίντε Καλάμπρια. Σύντομα η απάντηση του 28χρονου δεξιού μπακ στο Τριφύλλι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
