Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Την ώρα που οι θαυμαστές των Oasis αναμένουν την επερχόμενη σειρά συναυλιών του συγκροτήματος στο ιστορικό στάδιο Murrayfield του Εδιμβούργου, μια αναδρομή στο παρελθόν έρχεται να επιβεβαιώσει τη μοναδική τους δυναμική.

Σύμφωνα με επίσημα σεισμικά δεδομένα, η τελευταία εμφάνιση των αδελφών Γκάλαχερ στη σκωτσέζικη πρωτεύουσα, το 2009, παραμένει η πιο σεισμική συναυλία που έχει γίνει ποτέ στον χώρο, ξεπερνώντας ακόμα και το πρόσφατο φαινόμενο της Τέιλορ Σουίφτ.

Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία (BGS), ο επίσημος φορέας γεωλογικής έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου, έδωσε στη δημοσιότητα μια ενδιαφέρουσα κατάταξη με τις πιο σεισμικές συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο στάδιο Murrayfield του Εδιμβούργου τα τελευταία 20 χρόνια.

Στην κορυφή της λίστας, με μεγάλη διαφορά, βρίσκεται το live των Oasis τον Ιούνιο του 2009.

Συγκεκριμένα, η συναυλία των αδελφών Γκάλαχερ κατέγραψε μέγιστη ισχύ 215,06 κιλοβάτ (kW), μια τιμή που είναι υπερδιπλάσια από εκείνη της δεύτερης πιο ισχυρής συναυλίας, των Red Hot Chili Peppers το 2004, η οποία έφτασε στα 106,87 kW.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ, που προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 82,56 kW.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από σεισμικό σταθμό, τοποθετημένο σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από το στάδιο, και αποτυπώνουν την ενέργεια που παράγεται όχι από την ηχητική ένταση της μουσικής, αλλά από την κίνηση του κοινού.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η μαζική, συγχρονισμένη κίνηση των χιλιάδων θαυμαστών που χορεύουν και πηδούν στον ρυθμό της μουσικής είναι αυτή που προκαλεί την ταλάντωση του εδάφους.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο της BGS, Κάλουμ Χάρισον, η κορύφωση της σεισμικής δόνησης, στις 8:30 το βράδυ εκείνης της ημέρας του 2009, συνέπεσε με την έναρξη της συναυλίας και την εκτέλεση του εμβληματικού Rock ‘N’ Roll Star.

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη επανένωση των Oasis και την εμφάνισή τους στο ίδιο στάδιο το προσεχές Σαββατοκύριακο ο Κάλουμ Χάρισον δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σπάσει το ρεκόρ της προηγούμενης εμφάνισης, τονίζοντας πως όλα εξαρτώνται από το κοινό.

Αναφορικά με το σεισμό μίας συναυλίας οι σεισμολόγοι διευκρινίζουν ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό φαινόμενο από ένα γεωλογικό σεισμό, τόσο ως προς την πηγή όσο και ως προς τη φύση της ενέργειας. Επομένως, δεν υπάρχει μαθηματικός ή επιστημονικός τρόπος να αντιστοιχηθεί η ενέργεια των ΧΧΧ kW σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος της κλίμακας Ρίχτερ.

Ωστόσο η αδάμαστη δύναμη της μουσικής τους, η οποία, όπως φαίνεται, είναι ικανή να ταρακουνήσει πραγματικά τη Γη.