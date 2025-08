«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο

Τραγικό τέλος είχε η συναυλία των Oasis στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου το βράδυ του Σαββάτου 2 Αυγούστου, όταν άνδρας περίπου 40 ετών έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από την άνω κερκίδα του σταδίου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:19. Ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο άτυχος άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου. Η αστυνομία του Λονδίνου απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες και καλεί οποιονδήποτε διαθέτει οπτικό υλικό ή πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι στο άκουσμα του τραγικού θανάτου ενός θαυμαστή στο χθεσινό μας live. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους φίλους του», δήλωσαν οι Oasis για το γεγονός.

Επιπλέον εκπρόσωπος του συγκροτήματος ανέφερε: «Ένας άντρας – ηλικίας περίπου 40 ετών – βρέθηκε με τραύματα που προκλήθηκαν από την πτώση. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο του συμβάντος.»

«Το στάδιο ήταν γεμάτο κόσμο και πιστεύουμε ότι είναι πιθανόν αρκετοί θεατές να είδαν το περιστατικό ή να το κατέγραψαν, εν γνώσει τους ή όχι, με τα κινητά τους τηλέφωνα», συμπλήρωσε και απεύθυνε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

