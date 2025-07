Οι Oasis έπαιξαν το «Wonderwall» και το «Live Forever» στην πρώτη τους συναυλία μετά από 16 χρόνια

Μια από τις πιο αναμενόμενες περιοδείες επανένωσης ξεκίνησε την Παρασκευή, 4 Ιουλίου, στο Principality Stadium της Ουαλίας, όταν οι Oasis ανέβηκαν στη σκηνή και έδωσαν την πρώτη τους συναυλία μετά από 16 χρόνια.

Το σετ ελισσόταν ανάμεσα σε αγαπημένα τραγούδια όπως «Bring It On Down», «Cast No Shadow», «Supersonic» και «Live Forever».

Η τελευταία εμφάνιση των Oasis ήταν στις 22 Αυγούστου 2009, στο V Festival στο Weston Park της Αγγλίας. Μια εβδομάδα αργότερα, επρόκειτο να παίξουν σε ένα άλλο φεστιβάλ στο Παρίσι , αλλά τα δύο αδέρφια είχαν έναν άγριο καβγά στα παρασκήνια – γεγονός που οδήγησε στο να ναυαγήσει η συναυλία και να διαλυθούν.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο δημοσιογράφος Andy Greene του Rolling Stone για το περιστατικό: «Ένας θυμωμένος Liam Gallagher επιτέθηκε στον Noel Gallagher στα παρασκήνια, με μια κιθάρα στο χέρι».

«Είναι ένας μίζερος»

«Με θλίψη και μεγάλη ανακούφιση σας λέω ότι απόψε εγκατέλειψα τους Oasis. Ο κόσμος θα γράφει και θα λέει ό,τι θέλει, αλλά απλά δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Liam ούτε μια μέρα παραπάνω», ανέφερε σε μια ανακοίνωση του τότε ο Noel.

Από την πλευρά του ο Liam, υποστήριξε σε μια συνέντευξη του 2011 στο LA Weekly: «Θα προτιμούσα να φάω τα δικά μου σκατά παρά να είμαι ξανά σε συγκρότημα μαζί του. Είναι ένας μίζερος γ@μιόλης, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ».

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 2024, άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες ότι οι Gallagher είχαν επιτέλους τα βρει και έκλειναν ημερομηνίες για περιοδεία το 2025. «Τα όπλα σίγησαν», ανέφερε μεταξύ άλλων η μπάντα σε ανακοίνωσή της.

Τα αδέρφια σταμάτησαν να δίνουν συνεντεύξεις μετά την ανακοίνωση της περιοδείας και αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ακόμη και το ποιος άλλος θα έπαιζε σε αυτή τη νέα εκδοχή του συγκροτήματος.

Ακολουθεί το πλήρες setlist της βραδιάς της πρεμιέρας, σύμφωνα με το Rolling Stone:

«Hello»

«Acquiesce»

«Morning Glory»

«Some Might Say»

«Bring It On Down»

«Cigarettes & Alcohol»

«Fade Away»

“Supersonic”

«Roll With It»

«Talk Tonight»

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Liam Gallagher και ο Gem Archer των Oasis εμφανίζονται, κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις soldout συναυλίες της επιστροφής τους, στο Cardiff Principality Stadium, στο Κάρντιφ της Ουαλίας, στη Βρετανία, 4 Ιουλίου 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett