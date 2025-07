Οι θρυλικοί Oasis επέστρεψαν στη σκηνή μετά από 16 χρόνια και τίμησαν τον Ζότα (pics)

Το βράδυ της Παρασκευής, η θρυλική ροκ μπάντα από το Μάντσεστερ, οι περίφημοι Oasis, επανενώθηκε και επισήμως. Ανέβηκαν ξανά στη σκηνή μετά από 16 χρόνια, σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Principality Stadium του Κάρντιφ, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φανς τους.

Όσοι βρέθηκαν σε αυτό το ξεκίνημα της πολυαναμενόμενης περιοδείας τους, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν και μια καταπληκτική στιγμή, η οποία άλλωστε έδειξε και την κλάση του θρυλικού συγκροτήματος. Κατά τη διάρκεια ενός εκ των πρώτων μεγάλων επιτυχιών τους, του Live Forever, από το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία, το Definitely Maybe του 1994, στο τεράστιο video wall της σκηνής εμφανίστηκε η εικόνα του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, με φανέλα της Λίβερπουλ με το νούμερο 20.

Με αυτό τον τρόπο, οι Oasis θέλησαν φυσικά να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή που μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Και όπως ήταν λογικό, ο κόσμος τους αποθέωσε για την πρωτοβουλία τους αυτή…

Δείτε τη χαρακτηριστική στιγμή όπως αποτυπώθηκε στα social media…

Oasis with a tribute to Diogo Jota during their tour. The band dedicated «live forever» to Jota.pic.twitter.com/1ijD0hQ7lQ — Goals ⚽ (@Goals360hub) July 4, 2025

Oasis has performed «Live Forever» in tribute to Diogo Jota pic.twitter.com/pMea20rZjg — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 4, 2025