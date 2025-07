Σπαρακτικές στιγμές: Κατέρρευσαν οι Ρούμπεν Νέβες και Ζοάν Κανσέλο στην ενός λεπτού σιγή για τον Ζότα (pics)

Ο χαμός του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του σε δυστύχημα σόκαρε όλο τον κόσμο.

Ως ένδειξη σεβασμού, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο ματς της Φλουμινένσε με την Αλ Χιλάλ για τους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι Ρούμπεν Νέβες και Ζοάο Κανσέλο, κατέρρευσαν.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν, καθώς οι δύο Πορτογάλοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους για τον αδόκητο χαμό του συμπαίκτη τους στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.

📸 – Very touching scenes as Ruben Neves and Cancelo can barely get themselves together ahead of kick off.

It’s too emotional, understandably. pic.twitter.com/qOooW26c8j

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 4, 2025