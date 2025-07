«Έχω μείνει άφωνος» – Το μήνυμα του Ζοσέ Σα για τον χαμό του Ντιόγκο Ζότα και η τελευταία τους συνάντηση

Ο τραγικός χαμός του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα βύθισε στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Τα μηνύματα για τον αδικοχαμένο άσο της Λίβερπουλ είναι αμέτρητα και ο διεθνής Πορτογάλος τερματοφύλακας, Ζοσέ Σα, δεν μπορούσε να πιστέψει τα τραγικά νέα για τον χαμό του καλού του φίλου.

Ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται στην Γουλβς, είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Ντιόγκο Ζότα καθώς είχαν αγωνιστεί μαζί στην Πόρτο και την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

«Speechless» 😢

Jose Sa has paid tribute to Portugal team-mate Diogo Jota, who attended the Wolves goalkeeper’s wedding just last weekhttps://t.co/leHR92EWuN pic.twitter.com/oAuSm2orVw

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 3, 2025