Βιτόρια για Ζότα: «Σήμερα το ποδόσφαιρο ξύπνησε φτωχότερο…» (pic)

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Ρουί Βιτόρια για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία. Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο σόσιαλ μίντια, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το ποδόσφαιρο ξύπνησε φτωχότερο σήμερα.

«Σήμερα το ποδόσφαιρο ξύπνησε φτωχότερο. Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα είναι αδόκητος και είναι δύσκολο να το αποδεχτούμε. Εκφράζω τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους τους. Πολλή δύναμη σε όλους»

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα

«Ο σύλλογος ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος απεβίωσε μετά από τροχαίο ατύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ.

Η Λίβερπουλ δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας, των φίλων, των συμπαικτών και του προσωπικού του Ντιόγκο και του Αντρέ, καθώς προσπαθούν να αποδεχτούν μια αδιανόητη απώλεια.

Θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας», ανέφερε η βρετανική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025