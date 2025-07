Ο λόγος που ο Ντιόγκο Ζότα ταξίδεψε οδικώς αντί με αεροπλάνο (pic)

Όλος ο κόσμος και η ποδοσφαιρική κοινότητα είναι συγκλονισμένοι από τον τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες διεθνών μέσων, το αυτοκίνητο των δύο αδερφών βγήκε εκτός πορείας και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο λόγος που ο Ζότα ταξίδεψε οδικώς και όχι με αεροπλάνο, ήταν μια χειρουργική επέμβαση που είχε κάνει. Συγκεκριμένα, οι γιατροί του το απαγόρεψαν, καθώς είχε χειρουργηθεί στο πνεύμονα.

«Η επέμβαση που είχε κάνει ο Ζότα ήταν στον πνεύμονα και του απαγορεύτηκε να ταξιδέψει αεροπορικώς. Είχε αποφασίσει να φτάσει στο Σανταντέρ για να πάρει το πλοίο προς την Αγγλία και από εκεί να οδηγήσει μέχρι το Λίβερπουλ. Μαζί του ήταν και ο αδελφός του».

«Ο σύλλογος ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος απεβίωσε μετά από τροχαίο ατύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ.

Η Λίβερπουλ δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας, των φίλων, των συμπαικτών και του προσωπικού του Ντιόγκο και του Αντρέ, καθώς προσπαθούν να αποδεχτούν μια αδιανόητη απώλεια.

Θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας».

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

