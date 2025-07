Ανατριχιαστικό βίντεο από την ώρα που φλέγεται το αυτοκίνητο του Ντιόγκο Ζότα

Σοκαριστικά είναι όλα όσα συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσίοτητας γύρω από το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Ντιόγκο Ζότα και στον αδερφό του, Αντρέ, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ισπανία, όπως οι πρώτες εικόνες από τα απομεινάρια του αυτοκινήτου τους.

Η πορτογαλική ιστοσελίδα «Maisfutebol» δημοσίευσε μάλιστα και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, λίγες στιγμές μόλις μετά το τραγικό συμβάν, το οποίο κατέγραψε διερχόμενος οδηγός.

Το αυτοκίνητο των αδερφών Ζότα είναι τυλιγμένο στις φλόγες, με τις εικόνες να είναι πραγματικά ανατριχιαστικές.

🚨 BREAKING: Fiery Crash Scene of Diogo Jota’s Lamborghini Emerges 🔥

Video footage has surfaced showing the burning wreckage of the Lamborghini crash that claimed the lives of Diogo Jota and his brother André early this morning in Zamora, Spain.

🕯️ For those just coming… pic.twitter.com/vjzR572EOB

