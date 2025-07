Σοκαριστικές εικόνες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο των αδερφών Ζότα (pics)

Σοκαριστικές φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν από το ισπανικό Μέσο «laopiniondezamora.es», στις οποίες φαίνεται η κατάσταση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν Ντιόγκο και Αντρέ Ζότα, τη στιγμή που νωρίτερα είχε δημοσιευτεί και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος που οδήγησε στον θάνατο των δύο ποδοσφαιριστών.

Τα δύο αδέρφια έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η Λαμποργκίνι στην οποία επέβαιναν βγήκε εκτός δρόμου και τυλίχθηκε στις φλόγες, στο χιλιόμετρο 65 της Α-52, κοντά στον δήμο Παλάθιος ντε Σανάμπρια. Ακόμη το ποιος οδηγούσε το αμάξι στο μοιραίο δυστύχημα δεν έχει εξακριβωθεί.

Όπως αναφέρει το Zamora24horas, το αυτοκίνητο -και κατ’ επέκταση- τα θύματα ταυτοποιήθηκαν από την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τα δύο σώματα καμένα και δεν μπορούσαν να τα ταυτοποιήσουν.

Οι πρώτες εικόνες που δημοσιεύθηκαν από το σημείο, μόνο σοκ προκαλούν, αφού το πανάκριβο αυτοκίνητο έχει ουσιαστικά γίνει στάχτη…

Devastating aftermath of Diogo Jota’s Lamborghini crash: Burnt wreckage of the supercar left after the tragic accident that claimed the lives of the 28-year-old Liverpool footballer and his brother. pic.twitter.com/l3IYNvfXny

— News Extra24 (@24NewsExtra) July 3, 2025