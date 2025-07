Διήμερο πένθος για τα αδέρφια Ζότα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ανακοίνωσε η UEFA (pics)

Η είδηση έχει συγκλονίσει όλον τον αθλητικό -και όχι μόνο- κόσμο. Σε ηλικία 28 και 26 ετών, οι Ντιόγκο και Αντρέ Ζότα έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, όταν ενεπλάκησαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία τα ξημερώματα της Πέμπτης.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva.

Our thoughts are with their family, friends, teammates and all those affected… pic.twitter.com/kYCJiZMcX0

— UEFA (@UEFA) July 3, 2025