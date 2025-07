Ολυμπιακός για Ζότα: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, οι σκέψεις μας με όλους στη Λίβερπουλ»

Η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα κάνει το γύρο του κόσμου από το πρωί της Πέμπτης (3/7) και ο Ολυμπιακός απάντησε στο σχετικό ποστάρισμα της Λίβερπουλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του άσου των Reds, αλλά και του αδερφού του που επίσης έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός τόνισε πως «οι σκέψεις μας είναι επίσης με όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την τραγική στιγμή», σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά.

Our deepest condolences to Diogo’s and André’s family and loved ones. Our thoughts are also with everyone at Liverpool FC at this tragic time.💔🙏🏻

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 3, 2025